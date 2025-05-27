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Bu Ne Acı Tesadüf: Gassal'ın Sezon Finallerinde Şarkısı Çalınan İki Ünlü İsim de Hayatını Kaybetti!

Bu Ne Acı Tesadüf: Gassal'ın Sezon Finallerinde Şarkısı Çalınan İki Ünlü İsim de Hayatını Kaybetti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.05.2025 - 18:24

TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, ikinci sezonuyla ekrana geldi. İlk sezonunda olduğu kadar ikinci sezonunda da beğeni toplayan diziyle ilgili acı bir tesadüf gündem oldu. Her iki sezonun finalinde de çalan şarkıların sahibi sanatçılar, bölümlerin yayınlanmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

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TRT Tabii ekranlarında yayınlanan Gassal, ikinci sezonuyla da yoğun bir ilgi gördü.

TRT Tabii ekranlarında yayınlanan Gassal, ikinci sezonuyla da yoğun bir ilgi gördü.

Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı dizinin ikinci sezonu izleyiciyle buluştu. İlk sezonu beğenilen dizi ikinci sezonuyla da izleyiciden olumlu dönüşler aldı.

Gassal, ikinci sezonun ardından acı bir tesadüfle gündem oldu.

Gassal, ikinci sezonun ardından acı bir tesadüfle gündem oldu.

İlk sezon finalinde ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a ait İçim Yanar adlı şarkı seslendirilmiş ve viral olmuştu. 21 Aralık 2024'te yayınlanan final bölümünün ardından 2 Ocak 2025'te Ferdi Tayfur aramızdan ayrılmıştı. 

Bir acı tesadüf de bu sezon gerçekleşti. İkinci sezonun finalinde söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait Bana Esmeyi Anlat şarkısı Bayhan tarafından seslendirildi. 24 Mayıs'ta yayınlanan sezon finalinin ardından dün 25 Mayıs 2025'te İlhan Şeşen vefat etti.

Bu iki acı tesadüf izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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