Bu Ne Acı Tesadüf: Gassal'ın Sezon Finallerinde Şarkısı Çalınan İki Ünlü İsim de Hayatını Kaybetti!
TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, ikinci sezonuyla ekrana geldi. İlk sezonunda olduğu kadar ikinci sezonunda da beğeni toplayan diziyle ilgili acı bir tesadüf gündem oldu. Her iki sezonun finalinde de çalan şarkıların sahibi sanatçılar, bölümlerin yayınlanmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
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TRT Tabii ekranlarında yayınlanan Gassal, ikinci sezonuyla da yoğun bir ilgi gördü.
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Gassal, ikinci sezonun ardından acı bir tesadüfle gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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