Geçtiğimiz Haftaya Damga Vuran Skandallar ve Dedikodularla Gıybet Kazanını Fokur Fokur Kaynatıyoruz! 🔥
Geçtiğimiz Haftaya Damga Vuran Skandallar ve Dedikodularla Gıybet Kazanını Fokur Fokur Kaynatıyoruz! 🔥
Geçtiğimiz hafta magazin dünyasında neler yaşandı? Hangi ünlü, nerede, kiminle, ne yaptı? Shakira kemerlerinizi bağlayın, gıybet yolculuğuna çıkıyoruz!
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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi işletmecisi olan Dilan Polat, kara para aklama suçlamaları üzerine tutuklandı. Polat'ın avukatı tarafından yapılan bir açıklama, sağlık durumuna dair endişeleri gündeme getirdi. Avukat, Polat'ın sağlık sorunları yaşadığını ve felç olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Yönetmen kavgasında Zek Demirkubuz'un Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü yanıtı gündem oldu.
Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Sedat Peker uzun zaman sonra yılbaşı gecesi ailesiyle ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. En son olarak, 2023 yılına dair bir özet video paylaşımında bulunan Hadise'nin, bu paylaşımda yer verdiği göğüs dekolteli poz, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.
Herkes bu yılbaşında da O Ses'i izledi. Ancak Murat Boz'un Meryem Uzerli etrafında pervane olması sosyal medyada birtakım farklı yorumlar aldı.
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Yılbaşı gecesi, izleyiciler İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show ile yeni yıla girmeyi planlarken, programda konuklara uygulanan filtre nedeniyle televizyon ayarlarıyla huzursuz bir şekilde uğraşmak zorunda kaldılar. Bu filtre uygulaması, gece boyunca espri konusu oldu ve halk arasında "goygoycular" olarak bilinen kişilerin dilinden düşmedi. Ünlü televizyon sunucusu Armağan Çağlayan ve tanınmış oyuncu Berna Laçin, bu durumu esprili bir şekilde ele alarak konuyla ilgili şakalar yaptılar.
2023 yılında, Ezhel ve Alizade'nin birlikte patlattığı son aşk bombası rap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ezhel'in annesi Ulya Hanım'ın, potansiyel gelin adayı Alizade'ye karşı gösterdiği sert tepki sosyal medya gündemine damga vurdu. Bu durum, adeta bir bomba etkisi yaratarak geniş kitlelerin dikkatini çekti.
Üniversite öğrencisi olan Ege A., İstanbul'da gerçekleşen bir mitingde bir kişiye yumruk atma iddiasıyla tutuklandı. Bu durum, ünlü Türk pop yıldızı Mustafa Sandal'ın dikkatini çekti. Olayın mağduru olan ve 'tevhid bayrağı' taşıyan kişinin neden gözaltına alınmadığını sosyal medya üzerinden sorguladı. Ancak, Sandal'ın bu sorusuna sosyal medya kullanıcıları tarafından babaannesinin cenaze töreni örneğiyle yanıt verildi.
Alizade ve Ezhel'in Almanya'daki buluşması sonrasında, Ezhel'in annesi, ikilinin bir ilişkiye başlama olasılığına bile tahammül edemeyerek, Alizade'yi kesin bir dille istemediğini ifade etmişti. Alizade'nin Ulya Hanım'a verdiği yanıt ise herkesi güldürdü.
"O Ses Türkiye" adlı popüler yetenek yarışmasının yılbaşı özel bölümünde sahne alan INJI, izleyicilerin beklentilerini karşılayamadı. INJI'nin performansı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş çapta tartışıldı ve genel kanı, sanatçının sahnede yeterince enerjik olmadığı yönündeydi. Bu durum, INJI'nin performansının genel olarak olumsuz eleştirilmesine yol açtı.
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Tanınmış müzisyen Volkan Konak, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik bir eleştiri yaptı. Konak, Diyanet çalışanlarının, eğlence yerlerinden toplanan vergilerden maaş almasını eleştirdi. Ünlü sanatçı, bir kadeh içki içerek bu maaşlara katkıda bulunduğunu belirtti.
Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'un, Uraz Kaygılaroğlu'nun köpeği ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması, bu aşk iddialarını daha da kuvvetlendirdi. Şimdi ise, Kaygılaroğlu ve Soleimanpour'un birlikte çekilmiş ilk fotoğrafları gün yüzüne çıktı.
Ünlü Türk oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, aşk yaşadıkları süre boyunca birçok özel anı paylaştılar. Bu özel anlardan biri de yeni yıl kutlamalarıydı. Çift, 2024 yılını karşılamak için egzotik bir destinasyon olan Bali'yi tercih etti. Yeni yılın ilk dakikalarında birbirlerine sıkıca sarılan çift, bu özel anı ateşli bir öpücükle taçlandırdı. Bu romantik ve unutulmaz anlar, Yağmur Çevik TV tarafından paylaşıldı. Bu paylaşım, çiftin hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.
Bir süre önce, Dubai'den 100 milyon TL'lik bir teklif aldığını neşeyle duyuran ünlü isim Merve Boluğur, siyah kıyafetleri ve kırmızı rujlu görüntüsüyle "Eski Merve'ye geri dönüş" izlenimi yaratmış ve sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırmıştı. Ancak bu "Şükür" durumu çok uzun sürmedi ve Merve Boluğur, yine beklenen hareketi yaptı.
Yılbaşı gecesi düzenlenen "O Ses Türkiye" programında performans sergileyen INJI, izleyiciler arasında fikir ayrılıklarına neden oldu ve çoğunluğun hayal kırıklığına uğramasına sebep oldu. Bu durumun ardından, INJI'nin bu platformda sahne almasının nedeni olarak, ünlü şarkıcının babası ile Acun Ilıcalı arasındaki yakın dostluk ilişkisi gösterildi.
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Şeyma Subaşı'nın, Survivor'ın başlamasıyla birlikte Dominik'e gitmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından anlaşılamadı. Bazı kullanıcılar, Subaşı'nın Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin ilişkisine zarar verme niyetinde olduğunu öne sürdü.
Uzun bir süredir giyim tarzlarıyla gündemi meşgul eden Kanye West ve eşi Bianca, sosyal medyada yine büyük bir etki yarattı. Kanye West'in eşi Bianca'nın çıplak fotoğraflarını paylaşması ve yeni yıla hızlı bir giriş yapması, konuşulan konular arasında yer aldı.
Eski manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz, yakın zamanda yaptığı bir hilafet açıklaması ile gündem oldu. Bu durum, sanatçı Yeşim Salkım'ın dikkatini çekti ve Salkım, Twitter (X) platformu üzerinden Kazaz'a yanıt verdi. Kazaz'ın "Türkiye hilafete geçecek" şeklindeki ifadesi, Salkım'ın sert tepkisini çekti.
Son dönemlerin popüler ismi Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı, sahne almasının bazı tanınmış kişiler tarafından engellendiğini ifade etti ve "yok olmamı, ölmemi istiyorlar" şeklindeki ifadeleriyle kamuoyunun dikkatini çekti. Aleyna Tilki, bu defa Cüneyt Özdemir'in programına konuk olarak, yaşadığı korku dolu anları "korkmuyorum" diyerek anlattı.
Son dönemlerde doğal duruşuyla hepimizi hayrete düşüren ünlü rock sanatçısı Teoman'ın, üniversite yıllarında ajanslara gönderdiği özgeçmişi ortaya çıktı. Bu özgeçmişi gördüğümüzde, Teoman'ın geçmişte de ne kadar eşsiz ve çılgın bir kişilik olduğunu anladık.
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Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, aralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu 19 kişiyi, yüksek kar vaatleriyle dolandırdığına dair iddialar büyük yankı uyandırdı. Bu kişiler arasına eklenmek istenen başka bir ismin daha olduğu belirlendi. Bu ayrıntı, Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta tarafından yapılan bir paylaşım sayesinde ortaya çıktı.
"O Ses Türkiye"nin yılbaşı özel bölümünde jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazıları Gündeş'in bu rol için ideal bir seçim olduğunu savunurken, diğerleri Hadise'nin daha uygun bir aday olacağını iddia etti. Bu tartışmalara bir de ünlü popçu Demet Akalın'ın katılmasıyla işler daha da karıştı.
Bu hafta Gökhan Çınar'ın "Katarsis" programında konuk olan Emre Altuğ, Uzman Psikolog'un sorularına ilgi çekici yanıtlar verdi. Altuğ'un verdiği röportajda, magazin dünyasının gündemine oturan açıklamalarından biri de Çağla Şıkel ile olan evliliği hakkındaydı.
Cezaevine çağırdığı öne sürülen astroloğu Hilal Saraç bugün tv8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Ünlü astrolog, Dilan Polat'ın ne zaman tahliye olacağını açıkladı.
Türk sinema, tiyatro ve müzik tarihinin duayen ismi Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti.
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2004 yılında yayın hayatına başlayan ve 2009 yılında final yapan Avrupa Yakası'nda Kubilay karakterine hayat veren Vural Çelik'in diziden ayrılma nedenini, ayrıldıktan sonra Gülse Birsel'le yaşananları ve yapılan açıklamalar...
Muhabir Online isimli magazin sayfasının yayınladığı röportajda Hafsanur Sancaktutan'ın sarhoş olması ve sevimli halleri gündem oldu.
Kıvanç ve Beril Talu çifti, yaklaşık 150 milyon TL değerindeki bir dolandırıcılık olayına karıştıkları ve ardından yurtdışına kaçtıkları iddialarıyla aylardır gündemdeydi. Ancak çift, uzun süre boyunca kamuoyundan ve yetkililerden saklanmayı başardı. Ancak sonunda, çiftin evlerinde bulundukları ve gözaltına alındıkları bilgisi ortaya çıktı.
Farah Zeynep Abdullah gizemli sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
Bir arkadaşının, kendi fotoğrafını FaceApp'le bambaşka bir şeye dönüştürdüğünü gören Gupse Özay, sitem etti.
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Kısmetse Olur'un aşko kuşko yarışmacısı Cansel Ayanoğlu müzik sektörüne girdi. Dilan Polat göndermeleriyle bezeli klibi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Seyran karakterine az bir yer verilmesine izleyiciler tepki verirken, Afra Saraçoğlu karakteri hakkında bomba bir yorum paylaştı.
Kıvanç ve Beril Tapu çifti, havaalanında gözaltına alınarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çift verdikleri ifadede suçlamaları kabul etmezken, borçlular tarafından çoçuklarıyla tehdit edildikleri için yurt dışına kaçtıklarını söyledi.
Demet Özdemir, Harper's Bazaar Arabia'nın "Venedik Film Festivali'nde en iyi giyinenler" listesine giren tek Türk oldu.
Eski aşıklar Serenay Sarıkaya ve kerem Bürsin'in 9 yıl sonra barıştığı bir de üstüne tatile çıktığı iddia edildi...
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Seyhan Soylu, geçtiğimiz günlerde Müzikonair Magazin'in canlı yayınına katılarak gündeme damga vurdu. Soylu, popüler olarak "Sisi" lakabıyla tanınıyor ve türkücü İntizar hakkında şaşırtıcı ifadeler kullandı. İntizar'ın müstehcen görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi ve hakkında "Hermafrodit (Çift cinsiyetli)" olduğu söylendi.
Dominik'e tatile giden Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile ilgili paylaşımları son zamanlarda çok konuşuldu. Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarından sonra Çağla Altunkaya'dan beklenmedik Acun Ilıcalı hamlesi geldi.
Ünlü manken Çağla Şikel, kendisi hakkında “Çağla’yla kızımın babası çok iyi arkadaştı. Genelde ben evde yokken geldiği için hiç tanışmadım” diyen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel hakkında şikayetçi oldu.
Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın karizmatik sunucusu Murat Ceylan'ın Instagram'da paylaştığı son pozu olay yarattı. Kullanıcılar Ceylan'ın üstsüz poz verdiği fotoğrafında meme ucu (nipple) piercinglerine övgü yağdırdı.
Hülya Avşar, o filtre için ne söyledi...
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41. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un stüdyoda şarkı okumaları sırasında sevgilisi Asil Gök ile sinirler gerilince verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
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