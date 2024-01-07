Stüdyoda Sinirler Gerilince Derya Uluğ'un Sevgilisine Verdiği Ayar Karşısında Hazır Ola Geçtik!
Stüdyoda Sinirler Gerilince Derya Uluğ'un Sevgilisine Verdiği Ayar Karşısında Hazır Ola Geçtik!
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un stüdyoda şarkı okumaları sırasında sevgilisi Asil Gök ile sinirler gerilince verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan Uluğ'a 'Helal olsun' yorumları geldi.
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Pop müziğinin başarılı ismi Derya Uluğ'u "Nefesim oldu" dediği sevgilisi Asil Gök ile pek bir yakıştırıyoruz.
Ünlü şarkıcı güzel sesi ve fiziği yanı sıra hem de yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine yerleşiyor.
Bir süredir kendisiyle dolu dizgin bir aşk yaşayan müzisyen Asil Gök'e, Uluğ "Nefes" albümünü ithaf etmişti.
Her ne kadar biz onları hep mutlu görsek de ilişkiler, hayat gibi, inişli çıkışlıdır. Neticede Uluğ şarkı okuması için sevgilisi Asil bey ile stüdyoya girdiğinde sinirler gerildi.
Eh, her şey daima toz pembe olacak, değil. Uluğ ve Gök arasındaki minik gerilim sosyal medyada gündem oldu.
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O anları izleyenler Uluğ'un sevgilisine çıkışına yorumlar yağdırdı. Gelin, bir bakalım...
İşte o anlar:
O anlar sosyal medyada "Manitayla instaya mutlu bir fotoğraf attıktan yarım saat sonra gelen nazarın üstümüzdeki etkisi" yorumuyla paylaşıldı😂
Derya Uluğ da tepkisiz kalmadı😂
Asil Gök de olanlara Uluğ'un diliyle yanıt verdi😂
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Kullanıcılar ünlü şarkıcının yanında durdu😅
İşte kullanıcılardan gelen yorumlar...
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