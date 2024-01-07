Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın Üstsüz Pozundaki Meme Ucu Piercinglerini Gören Dönüp Bir Daha Baktı!

Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın Üstsüz Pozundaki Meme Ucu Piercinglerini Gören Dönüp Bir Daha Baktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 11:26

Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın karizmatik sunucusu Murat Ceylan'ın Instagram'da paylaştığı son pozu olay yarattı. Kullanıcılar Ceylan'ın üstsüz poz verdiği fotoğrafında meme ucu (nipple) piercinglerine övgü yağdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2013 yılında Panama'da düzenlenen "Survivor Ünlüler Gönüllüler" yarışmasının üçüncü sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve şimdilerde Survivor'ın sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan, hemen hemen herkes tarafından tanınan bir isimdir.

2013 yılında Panama'da düzenlenen "Survivor Ünlüler Gönüllüler" yarışmasının üçüncü sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve şimdilerde Survivor'ın sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan, hemen hemen herkes tarafından tanınan bir isimdir.

Murat Ceylan, çekici görünümü ve karizmasıyla kadınların kalbini çalmayı başarıyor.

Murat Ceylan, çekici görünümü ve karizmasıyla kadınların kalbini çalmayı başarıyor.

Sosyal medya üzerinde paylaştığı bir üstsüz fotoğrafı da benzer bir ilgi gördü.

Sosyal medya üzerinde paylaştığı bir üstsüz fotoğrafı da benzer bir ilgi gördü.

Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafta, spordan program çekimlerine giderken çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafta, spordan program çekimlerine giderken çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Ceylan'ın bu fotoğrafındaki ayrıntılar, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ceylan'ın bu fotoğrafındaki ayrıntılar, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Karizmatik sunucunun meme ucu (nipple) piercingleri, hayranlarının gözlerinde adeta kalp çıkardı.

Karizmatik sunucunun meme ucu (nipple) piercingleri, hayranlarının gözlerinde adeta kalp çıkardı.

Fotoğrafı görenler, "Bir erkekte bu kadar iyi duracağını hiç düşünemezdim" yorumunu yaptılar.

Fotoğrafı görenler, "Bir erkekte bu kadar iyi duracağını hiç düşünemezdim" yorumunu yaptılar.

İşte sosyal medyada olay olan o pozu👇🏻

İşte sosyal medyada olay olan o pozu👇🏻

Dikkatlerden kaçmayınca sosyal medyada olay oldu.

Dikkatlerden kaçmayınca sosyal medyada olay oldu.
twitter.com

Hanımları kendine aşık eden ve hatta...

Hanımları kendine aşık eden ve hatta...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadın-erkek herkesi kıskandıran bu poza yorum yağdı.

Kadın-erkek herkesi kıskandıran bu poza yorum yağdı.
twitter.com

Kullanıcılar yorumlarda Ceylan'ın tarzına ayılıp bayıldı.

Kullanıcılar yorumlarda Ceylan'ın tarzına ayılıp bayıldı.
twitter.com

Eh ne diyelim, bir adama her şey de yakışmaz ki ama....

Eh ne diyelim, bir adama her şey de yakışmaz ki ama....
twitter.com

Yorum sizin!

Yorum sizin!
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bizimle paylaşın👇🏻

Bizimle paylaşın👇🏻
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
9
2
2
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?