Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın Üstsüz Pozundaki Meme Ucu Piercinglerini Gören Dönüp Bir Daha Baktı!
Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın Üstsüz Pozundaki Meme Ucu Piercinglerini Gören Dönüp Bir Daha Baktı!
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2013 yılında Panama'da düzenlenen "Survivor Ünlüler Gönüllüler" yarışmasının üçüncü sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve şimdilerde Survivor'ın sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan, hemen hemen herkes tarafından tanınan bir isimdir.
Murat Ceylan, çekici görünümü ve karizmasıyla kadınların kalbini çalmayı başarıyor.
Sosyal medya üzerinde paylaştığı bir üstsüz fotoğrafı da benzer bir ilgi gördü.
Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafta, spordan program çekimlerine giderken çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaştı.
Ceylan'ın bu fotoğrafındaki ayrıntılar, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Karizmatik sunucunun meme ucu (nipple) piercingleri, hayranlarının gözlerinde adeta kalp çıkardı.
Fotoğrafı görenler, "Bir erkekte bu kadar iyi duracağını hiç düşünemezdim" yorumunu yaptılar.
İşte sosyal medyada olay olan o pozu👇🏻
Dikkatlerden kaçmayınca sosyal medyada olay oldu.
Hanımları kendine aşık eden ve hatta...
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Kadın-erkek herkesi kıskandıran bu poza yorum yağdı.
Kullanıcılar yorumlarda Ceylan'ın tarzına ayılıp bayıldı.
Eh ne diyelim, bir adama her şey de yakışmaz ki ama....
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