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Sedat Peker Yılbaşında Ortaya Çıktı: Eşi Özge Peker Paylaştı

Sedat Peker Yılbaşında Ortaya Çıktı: Eşi Özge Peker Paylaştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.01.2024 - 14:06

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Sedat Peker uzun zaman sonra yılbaşı gecesi ailesiyle ortaya çıktı.

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Yurt dışına çıktıktan sonra hakkında arama kararı çıkarılması ve evinin aranmasına tepki olarak, geçmiş yıllarda sosyal medyayı aktif kullanan Sedat Peker, organize suç örgütü lideri olması iddiasıyla hakkında kırmızı bülten bulunuyor.

Yurt dışına çıktıktan sonra hakkında arama kararı çıkarılması ve evinin aranmasına tepki olarak, geçmiş yıllarda sosyal medyayı aktif kullanan Sedat Peker, organize suç örgütü lideri olması iddiasıyla hakkında kırmızı bülten bulunuyor.

Sosyal medyada uzun süre gündemi meşgul eden Peker, sonrasında paylaşım yapmamaya başlamıştı.

Sosyal medyada uzun süre gündemi meşgul eden Peker, sonrasında paylaşım yapmamaya başlamıştı.

BAE'de yaşadığı bilinen Sedat Peker yılbaşı gecesinde ortaya çıktı.

BAE'de yaşadığı bilinen Sedat Peker yılbaşı gecesinde ortaya çıktı.

Peker, eşi avukat Özge Peker'in paylaşımında ailesiyle görüldü.

Peker, eşi avukat Özge Peker'in paylaşımında ailesiyle görüldü.

Peker, uzun süredir Youtube, Twitter gibi hesaplarında paylaşım yapmazken, eşi Özge Peker'in paylaşımlarında görülüyor.

31 Aralık 2023 gecesi ailecek yeni yıl kutlaması için hazırlanan Peker ailesinin fotoğrafını Özge Peker, "Benim canım ailem" notuyla paylaştı.

31 Aralık 2023 gecesi ailecek yeni yıl kutlaması için hazırlanan Peker ailesinin fotoğrafını Özge Peker, "Benim canım ailem" notuyla paylaştı.

Peker çiftinin 2 kızı ve oğluyla yeni yılı evlerinde kutladıkları görüldü.

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