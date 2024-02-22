Survivor'da İki Yarışmacının Yakınlaşmasından Dilber'in Yepyeni Dansına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'da İki Yarışmacının Yakınlaşmasından Dilber'in Yepyeni Dansına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Şubat Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Nur Viral hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında Hayatta Her Şey Var adlı programı izleyiciyle buluşturuyor. Hemen her bölümde yayına soru sormak için katılan izleyiciler ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Bu kez de eşinin kendisini aldattığını söyleyen kadın herkesi şoke etti!
2. Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemine ekranlara gelen çoğu dizi ne yazık ki reyting savaşını kaybederek birkaç bölüm sonra final kararı aldı. Yılın başından beri 12 dizi final yaparken, bu dizileri sizler için derledik.
3. Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanröğen geçirdiği beyin kanamasıyla hepimizi korkutmuştu. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Tanrıöğen'in doktorundan açıklama geldi.
4. Survivor All Star'daki kaos yarışma dışına da taşmıştı. Favori yarışmacılardan Yunus Emre'nin karısı Beria Gözen'in Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki paylaşımları gündemden düşmezken şimdi de Aleyna'nın performansı hakkında paylaşım yaptı.
5. Bir döneme damgasını vuran Camdaki Kız dizisinin başarılı oyuncuları bir araya geldi! Dizinin Hayri'si Cihangir Ceyhan, muhteşem buluşmadan geriye kalan pozları sosyal medya hesabından "Özleşmiştik" açıklamasıyla paylaştı.
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6. Yeni yayın döneminde ekranlara gelen dizilerin büyük çoğunluğu yaptıkları erken finallerle şaşırtıyor. Kanal D'nin iddialı dizisi de final yapan diziler kervanına katıldı.
7. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Selma karakterine hayat veren Melis Sevinç, MAG Dergi'ye konuştu. Karakteri hakkında konuşan Sevinç, izleyicilerin karakterini gerçek sandıklarını söyledi.
8. İşte Benim Stilim yarışmasından hatırladığımız Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirmiş ve uzun bir süre çok konuşulmuştu. Şimdilerde hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam eden eski yarışmacı, geçirdiği estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
9. Tüm kaosuyla bizi içine çeken Survivor programını kendinden geçerek izleyen bir arkadaş grubu Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekmişti. Programı soluksuz izleyen gruba Acun Ilıcalı'nın Dominik teklifinde bulunmasını hazmedemeyen bir Survivor izleyicisi beddua edince ortalık karıştı!
10. Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan psikolog Esra Ezmeci'ye konuk olan Pervin isimli kadın, kocasının komşuların iç çamaşırlarını çaldığını açıkladı.
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11. Acun Ilıcalı'nın misafiri olarak Survivor'a katılan Ronaldinho, bir kez daha fıstıkları zulalardan çıkartarak herkesi ekran başına kilitledi. Eski futbolcu Sercan Yıldırım'a rakip olan Ronaldinho izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Sercan Yıldırım'ın Ronaldinho'ya söyledikleri ise futbolseverlerin yüzünü gülümsetti.
12. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Naim Efendi'yi canlandıran oyuncu Mert Turak'ın gerçek hayattaki hali merak edildi.
13. İnci Taneleri'nin ilk yayınlandığından bu yana gündemden düşmüyor. Dilber karakterinin pavyon dansı, Dilber'in pavyon elbisesi derken sıra Yılmaz Erdoğan'ın kılığına geldi. Dizide Azem karakterini canlandıran Erdoğan'ın gözlükleri satışa çıktı.
14. Bir döneme damgasını vuran yarışma Çarkıfelek'in ilk sunucularından biri olarak Tarık Tarcan, yıllar sonra yaptığı Mehmet Ali Erbil itirafıyla gündeme bomba gibi düştü!
15. Demet Evgar, Bahar dizisiyle ekranlarımıza da baharı getirdi. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar, seyirciler tarafından takdir edildi. Dizinin başarısını ise Demet Evgar ve dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt karşılıklı dans ederek kutladı.
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16. Survivor Türkiye gibi Acun Ilıcalı tarafından yapıldığı bilinen Survivor Yunanistan'da ortalığı karıştıran anlar yaşandı. İki yarışmacının örtü altına girerek yakınlaştığı anlar televizyonda yayınlandı.
17. Survivor All Star'da ettikleri kavgalarla isimlerinen söz ettiren Ogeday ve Atakan arasındaki buzlar erimek bilmezken, Atakan'ın oğlu Aslan'ın Ogeday hakkında söyledikleri herkesi şaşırttı.
18. Hilal Altınbilek, Nesrin Cavadzade, Onur Tuna, Yiğit Özşener'in başrolünde yer aldığı 'Şahane Hayatım' dizisinde Şebnem karakterinin küçüklüğünü canlandıran Zeynep Yüce'nin gerçek hayattaki halini tanıyamayacaksınız.
19. Yasemin Özilhan, Doktorlar'ın Ela'sı olarak akıllarımıza kazınmıştı. Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla vakit geçiren, bir de sosyal medyada büyük bir kitleye sahip olan ünlü ismin yeniden ekranlara döneceği iddia edilmişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bakın Yasemin Özilhan o iddialara ne cevap verdi?
20. SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Bahar, ilk bölümüyle büyük bir etki uyandırdı. Sosyal medyada herkesin dilinde gezen dizi, Demet Evgar'ın şahane oyunculuğu ile birlikte şimdiden bir süre gündemimizde yer almaya devam edeceğinin sinyallerini verdi bile. Dizinin son bölümünde Bahar'ın eşi Timur'a rest çekerek "Hak ettiğim gibi yaşayacağım" demesi tüm kadınların iç sesi oldu!
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21. Kızılcık Şerbeti'ne Rüzgar karakteriyle dahil olan Yiğit Kirazcı'nın eski sevgilisini öğrenince küçük çaplı bir şok yaşayacaksınız. Gelin bakalım kiminle aşk yaşamış?
22. 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut'un avukatı Rezan Epözdemir, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı dizisini sosyal medya hesabında sert bir dille eleştirdi.
Survivor All Star'da hem yarışmacılara hem izleyicilere büyük sürpriz olan Ronaldinho sonunda adaya ayak bastı. Yarışmacılarla ayak voleybolu oynayan Ronaldinho'ya haliyle sosyal medyadan beğeni yağdı.
23. Survivor All Star'ın en büyük sürprizlerinden Ronaldinho'nun konuk olarak gelmesi izleyicileri ayaklandırırken, Ronaldinho'nun gelir gelmez Nagihan'a 'Sakin ol' tavsiyesi vermesi herkesi güldürdü.
24. Geçirdiği beyin kanaması sonrasında uzun süredir hastanede tedavi altında olan Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'den haber geldi.
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25. Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi İnci Taneleri'ne yine Dilber dansı damgasını vurdu.
26. Star TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Yandaki Oda'nın güçlü oyuncu kadrosuna bir yıldız daha eklendi! OGM Pictures imzalı iddialı yapımın başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Melek Baykal gibi usta oyuncuların yer aldığı biliniyordu. Dizinin ikinci bölümünden itibaren Mucize Doktor, Sadakatsiz ve Gecenin Ucundaki gibi yapımlarda rol alan ödüllü oyuncu da hikayeye dahil olacak.
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