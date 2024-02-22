Dilber'in İnci Taneleri'ndeki Yeni Pavyon Dansı Yine Yürek Hoplattı!
Dilber'in İnci Taneleri'ndeki Yeni Pavyon Dansı Yine Yürek Hoplattı!
Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi İnci Taneleri'ne yine Dilber dansı damgasını vurdu.
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri yine enfes bir bölümle ekranlara geldi.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı dizi her hafta reytinglerini önlenemez bir şekilde arttırmaya devam ederken, son bölüme yine bir sürpriz damga vurdu.
Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansları diziye damgasını vurmaya devam ederken, son bölümde Dilber'den yeni bir dans şov geldi.
Dilber'in son dansı yürek hoplatırken, o anlar sosyal medyayı salladı.
İşte İnci Taneleri'ndeki Dilber'in yeni dansı:
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