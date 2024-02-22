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Televizyon Ekranlarına 'Bahar' Gibi Gelen Demet Evgar'ın Dizinin Yönetmeniyle Karşılıklı Dans Ettiği Anlar!

Televizyon Ekranlarına 'Bahar' Gibi Gelen Demet Evgar'ın Dizinin Yönetmeniyle Karşılıklı Dans Ettiği Anlar!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.02.2024 - 13:31

Demet Evgar, Bahar dizisiyle ekranlarımıza da baharı getirdi. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar, seyirciler tarafından takdir edildi. 

Dizinin başarısını ise Demet Evgar ve dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt karşılıklı dans ederek kutladı.

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Demet Evgar'ı Bahar rolünde izlediğimiz ekranların yeni dizisi Bahar, seyirci tarafından pek bir sevildi.

Demet Evgar'ı Bahar rolünde izlediğimiz ekranların yeni dizisi Bahar, seyirci tarafından pek bir sevildi.

Reyting sıralamasını alt üst eden Bahar, henüz ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Gelin görün ki dizi, ilk iki bölümüyle milyonlar tarafından izlendi.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu yapım, oyuncu kadrosunda da birbirinden ünlü isimleri buluşturuyor.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu yapım, oyuncu kadrosunda da birbirinden ünlü isimleri buluşturuyor.

Dizinin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak üstleniyor. Ekranların başarılı yüzleri, canlandırdıkları karakterlere de ayrı bir yorum katmayı başarmış gibi görünüyor.

Özellikle de yıllar boyunca eşine, çocuklarına ve hatta kayınvalidesine hizmet eden Bahar'ın yeniden doktorluğa dönme kararı, seyirciler tarafından takdir edildi.

Özellikle de yıllar boyunca eşine, çocuklarına ve hatta kayınvalidesine hizmet eden Bahar'ın yeniden doktorluğa dönme kararı, seyirciler tarafından takdir edildi.

Bahar'ın ikinci bahar misali hayatını yeniden kazanma çabası, kendi ayakları üzerinde durma gayreti, pek tabii diyalogları da sosyal medyada takdir edildi.

Bir de Bahar'ın içimizi açan cıvıl cıvıl kombinleri var ki sormayın;

Bahar dizisinde son olarak eşi Timur'a karşı çıkarak hayatını yaşamaya başlayan Bahar'ın herkesin içinin yağlarını eriten bu sahnesini izlemiştik;

Bahar dizisinde son olarak eşi Timur'a karşı çıkarak hayatını yaşamaya başlayan Bahar'ın herkesin içinin yağlarını eriten bu sahnesini izlemiştik;

Bütün kadınlardan destek gören Bahar, özellikle bu sahnesiyle sosyal medyayı salladı desek yeridir.

Hatta bu sahnede kendisine dizinin yönetmeni de eşlik etti!

Demet Evgar ve dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'un ise aslında çok iyi anlaştığını, Demet Evgar'ın paylaştığı dans videosuyla görmüş olduk.

Demet Evgar ve dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'un ise aslında çok iyi anlaştığını, Demet Evgar'ın paylaştığı dans videosuyla görmüş olduk.

Ünlü isim Demet Evgar, 'Bahar dizisi haftaya giriş yaptı' diyerek yönetmeniyle dans ettiği bir videoyu paylaştı.

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Ne yalan söyleyelim, iki başarılı kadının enerjisi buradan bizlere bile iyi geldi! 😍

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