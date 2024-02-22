Televizyon Ekranlarına 'Bahar' Gibi Gelen Demet Evgar'ın Dizinin Yönetmeniyle Karşılıklı Dans Ettiği Anlar!
Televizyon Ekranlarına 'Bahar' Gibi Gelen Demet Evgar'ın Dizinin Yönetmeniyle Karşılıklı Dans Ettiği Anlar!
Demet Evgar, Bahar dizisiyle ekranlarımıza da baharı getirdi. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar, seyirciler tarafından takdir edildi.
Dizinin başarısını ise Demet Evgar ve dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt karşılıklı dans ederek kutladı.
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Demet Evgar'ı Bahar rolünde izlediğimiz ekranların yeni dizisi Bahar, seyirci tarafından pek bir sevildi.
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu yapım, oyuncu kadrosunda da birbirinden ünlü isimleri buluşturuyor.
Özellikle de yıllar boyunca eşine, çocuklarına ve hatta kayınvalidesine hizmet eden Bahar'ın yeniden doktorluğa dönme kararı, seyirciler tarafından takdir edildi.
Bahar dizisinde son olarak eşi Timur'a karşı çıkarak hayatını yaşamaya başlayan Bahar'ın herkesin içinin yağlarını eriten bu sahnesini izlemiştik;
Demet Evgar ve dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'un ise aslında çok iyi anlaştığını, Demet Evgar'ın paylaştığı dans videosuyla görmüş olduk.
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Ne yalan söyleyelim, iki başarılı kadının enerjisi buradan bizlere bile iyi geldi! 😍
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