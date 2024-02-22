Televizyon Ekranlarına 'Bahar' Gibi Gelen Demet Evgar'ın Dizinin Yönetmeniyle Karşılıklı Dans Ettiği Anlar!

Demet Evgar, Bahar dizisiyle ekranlarımıza da baharı getirdi. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar, seyirciler tarafından takdir edildi.

Dizinin başarısını ise Demet Evgar ve dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt karşılıklı dans ederek kutladı.