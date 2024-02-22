Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bölüm Başı 1 Milyon Lira Denmişti: Yasemin Özilhan Ekranlara Döneceği İddiasına Ne Dedi?

Bölüm Başı 1 Milyon Lira Denmişti: Yasemin Özilhan Ekranlara Döneceği İddiasına Ne Dedi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.02.2024 - 10:53

Yasemin Özilhan, Doktorlar'ın Ela'sı olarak akıllarımıza kazınmıştı. Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla vakit geçiren, bir de sosyal medyada büyük bir kitleye sahip olan ünlü ismin yeniden ekranlara döneceği iddia edilmişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bakın Yasemin Özilhan o iddialara ne cevap verdi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

2006 yılında hayatımıza giren Doktorlar dizisi, pek çok oyuncunun yıldızının parladığı bir yapım olmuştu.

2006 yılında hayatımıza giren Doktorlar dizisi, pek çok oyuncunun yıldızının parladığı bir yapım olmuştu.

Bu isimlerden birisi de hiç şüphesiz Doktor Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan oldu. Ünlü isim, 2002 yılında başladığı oyunculuğa, Doktorlar dizisiyle de veda etmiş oldu.

2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ünlü isim, oyunculuğu da bırakma kararı aldı.

2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ünlü isim, oyunculuğu da bırakma kararı aldı.

Yasemin Özilhan, 2012 yılında ilk kızı Emine'yi ve 2013 yılında ikinci kızı Ela'yı kucağına aldı. Uzun bir süre ise ekranlarda görünmedi.

Yasemin Özilhan, 2019 yılında ise herkese bir sürpriz yaparak Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Yasemin Özilhan, 2019 yılında ise herkese bir sürpriz yaparak Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Yine doktor Ela'yı canlandıran ünlü isim, herkesi maziye götürdü. Tabii akıllara da yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği sorusu gelmişti.

Oyunculuğa döneceği iddia edilen Yasemin Özilhan'ın sosyal medyada ise büyük bir kitlesi bulunuyor.

Oyunculuğa döneceği iddia edilen Yasemin Özilhan'ın sosyal medyada ise büyük bir kitlesi bulunuyor.

Yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip olan isim, paylaşım başına ise mini bir servet kazanıyor!

Şimdilerde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın, yeni bir projeyle anlaştığı, hatta bölüm başına da 1 milyon TL alacağı iddia edilmişti.

Şimdilerde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın, yeni bir projeyle anlaştığı, hatta bölüm başına da 1 milyon TL alacağı iddia edilmişti.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Özilhan bu iddialara cevap verdi. 'Birkaç senaryo var ama öyle kesin bir şey yok' diyen ünlü isim, merak edilen konuya da böylece açıklık getirmiş oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Önceliğim çocuklar. İzzet karşı çıkmıyor. Her zaman, her işte beni destekler."

"Önceliğim çocuklar. İzzet karşı çıkmıyor. Her zaman, her işte beni destekler."

Bakalım kendisini yakın bir zamanda izleyecek miyiz?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?