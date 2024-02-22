Bölüm Başı 1 Milyon Lira Denmişti: Yasemin Özilhan Ekranlara Döneceği İddiasına Ne Dedi?
Bölüm Başı 1 Milyon Lira Denmişti: Yasemin Özilhan Ekranlara Döneceği İddiasına Ne Dedi?
Yasemin Özilhan, Doktorlar'ın Ela'sı olarak akıllarımıza kazınmıştı. Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla vakit geçiren, bir de sosyal medyada büyük bir kitleye sahip olan ünlü ismin yeniden ekranlara döneceği iddia edilmişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bakın Yasemin Özilhan o iddialara ne cevap verdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
2006 yılında hayatımıza giren Doktorlar dizisi, pek çok oyuncunun yıldızının parladığı bir yapım olmuştu.
2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ünlü isim, oyunculuğu da bırakma kararı aldı.
Yasemin Özilhan, 2019 yılında ise herkese bir sürpriz yaparak Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Oyunculuğa döneceği iddia edilen Yasemin Özilhan'ın sosyal medyada ise büyük bir kitlesi bulunuyor.
Şimdilerde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın, yeni bir projeyle anlaştığı, hatta bölüm başına da 1 milyon TL alacağı iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Önceliğim çocuklar. İzzet karşı çıkmıyor. Her zaman, her işte beni destekler."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda