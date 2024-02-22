Eşi Başak Dizer ile Dansı Büyülemişti: Kıvanç Tatlıtuğ Kendi Filminin Galasında Tek Başına da Döktürmüş!

Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu'da Behlül ve Bihter'i canlandıran ikili, uyumlarıyla yıllardır dilimizden düşmedi. Öyle ki birçok farklı rolde, farklı partnerlerle görsek de yine bir arada görmek için can atıyorduk.