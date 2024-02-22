Eşi Başak Dizer ile Dansı Büyülemişti: Kıvanç Tatlıtuğ Kendi Filminin Galasında Tek Başına da Döktürmüş!
Eşi Başak Dizer ile Dansı Büyülemişti: Kıvanç Tatlıtuğ Kendi Filminin Galasında Tek Başına da Döktürmüş!
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin galasında romantik danslarıyla pek beğenilmişti. Muhabir Online'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, galada tek başına da döktürmüş!
Bakalım, Kıvanç Tatlıtuğ nasıl dans etmiş?
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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Behlül ve Bihter rolüyle akıllarımıza kazınmıştı.
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra İstanbul İçin Son Çağrı filminde buluştu.
İstanbul İçin Son Çağrı'nın İstanbul galasında ortaya oldukça renkli anlar çıkmıştı.
Öte yandan galada Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ve Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu da boy gösterdi.
Gala gecesinden Tatlıtuğ'un eşiyle dansını görmüştük ama aslında kendisi de döktürmüş! Muhabir Online'ın aktardığı bu Kıvanç Tatlıtuğ dansı yine çok konuşulacak gibi!
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İşte o anlar;
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