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Eşi Başak Dizer ile Dansı Büyülemişti: Kıvanç Tatlıtuğ Kendi Filminin Galasında Tek Başına da Döktürmüş!

Eşi Başak Dizer ile Dansı Büyülemişti: Kıvanç Tatlıtuğ Kendi Filminin Galasında Tek Başına da Döktürmüş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.02.2024 - 09:38

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin galasında romantik danslarıyla pek beğenilmişti. Muhabir Online'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, galada tek başına da döktürmüş!

Bakalım, Kıvanç Tatlıtuğ nasıl dans etmiş?

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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Behlül ve Bihter rolüyle akıllarımıza kazınmıştı.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Behlül ve Bihter rolüyle akıllarımıza kazınmıştı.

Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu'da Behlül ve Bihter'i canlandıran ikili, uyumlarıyla yıllardır dilimizden düşmedi. Öyle ki birçok farklı rolde, farklı partnerlerle görsek de yine bir arada görmek için can atıyorduk.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra İstanbul İçin Son Çağrı filminde buluştu.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra İstanbul İçin Son Çağrı filminde buluştu.

Netflix'te yayınlan filmde başrolleri paylaşan ikili, beğeni topladı. Yıllar sonra ikiliyi yeniden görmek ise paha biçilemezdi!

İstanbul İçin Son Çağrı'nın İstanbul galasında ortaya oldukça renkli anlar çıkmıştı.

İstanbul İçin Son Çağrı'nın İstanbul galasında ortaya oldukça renkli anlar çıkmıştı.

İkili, sadece filmde değil galada da göz doldurmayı başardı. Verdikleri röportajlarda birbirlerinden övgüyle söz etmeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan galada Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ve Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu da boy gösterdi.

Öte yandan galada Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ve Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu da boy gösterdi.

Çiftler galada liseli aşıklar gibi eğlenirken ortaya hem romantik hem eğlenceli görüntüler çıktı!

Hele de Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in uyumu...

Çiftin dansları ise görenleri büyülemişti;

Gala gecesinden Tatlıtuğ'un eşiyle dansını görmüştük ama aslında kendisi de döktürmüş! Muhabir Online'ın aktardığı bu Kıvanç Tatlıtuğ dansı yine çok konuşulacak gibi!

Gala gecesinden Tatlıtuğ'un eşiyle dansını görmüştük ama aslında kendisi de döktürmüş! Muhabir Online'ın aktardığı bu Kıvanç Tatlıtuğ dansı yine çok konuşulacak gibi!
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İşte o anlar;

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