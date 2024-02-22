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Demet Evgar'ın Bahar Dizisinde "Hak Ettiğim Gibi Yaşayacağım" Sahnesi Tüm Kadınların İç Sesi Oldu

Demet Evgar'ın Bahar Dizisinde "Hak Ettiğim Gibi Yaşayacağım" Sahnesi Tüm Kadınların İç Sesi Oldu

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.02.2024 - 10:51

SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Bahar, ilk bölümüyle büyük bir etki uyandırdı. Sosyal medyada herkesin dilinde gezen dizi, Demet Evgar'ın şahane oyunculuğu ile birlikte şimdiden bir süre gündemimizde yer almaya devam edeceğinin sinyallerini verdi bile. Dizinin son bölümünde Bahar'ın eşi Timur'a rest çekerek 'Hak ettiğim gibi yaşayacağım' demesi tüm kadınların iç sesi oldu!

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SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Bahar, yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyayı altüst etti!

SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Bahar, yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyayı altüst etti!

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak üstleniyor. Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanan dizi, ilk bölümüyle tüm reytingleri altüst etti diyebiliriz.

Tıp fakültesi mezunu olan fakat mesleğini icra etmeyen ve yıllar boyunca kendini eşine, çocuklarına adayan Bahar karakterinin hayatı, ölümden dönmesiyle tamamen değişiyor.

Tıp fakültesi mezunu olan fakat mesleğini icra etmeyen ve yıllar boyunca kendini eşine, çocuklarına adayan Bahar karakterinin hayatı, ölümden dönmesiyle tamamen değişiyor.

Karaciğer yetmezliğine yakalanan Bahar, hastaneye yatırılması ile hayatının tokatını yiyor da diyebiliriz. Ölüm döşeğinde olan eşine karaciğeri uyumlu olmasına rağmen vermeyen Timur, üstüne üstlük bir de Bahar'ı aldatıyor.

İkinci bölümde ise bambaşka bir hayat hikayesinin doğuşuna şahit olmaya başlıyoruz.Bahar'ın yine en büyük köstekçisi eşi Timur...

İkinci bölümde ise bambaşka bir hayat hikayesinin doğuşuna şahit olmaya başlıyoruz.Bahar'ın yine en büyük köstekçisi eşi Timur...

Hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapan Bahar, TUS'a hazırlanarak asistanlığa dönmek istiyor. Fakat eşi Timur bırakın destek olmayı, 200 bin TL dersane parasını bile Bahar'a çok görüp üstüne alay ediyor. Sinirlerimiz de zıplıyor bununla birlikte.

Sinirleri iyice bozulan Bahar ise kendini alışverişe veriyor ve hayatı artık istediği gibi yaşamaya karar veriyor.

Sinirleri iyice bozulan Bahar ise kendini alışverişe veriyor ve hayatı artık istediği gibi yaşamaya karar veriyor.

Timur ise alışverişe çıkan eşinin harcamalarını mesajlarında görünce sinirleri tepesine çıkıyor ve soluğu kuaförde alan Bahar'ı deli gibi aramaya başlıyor.

Bahar ise Timur'un konuşmasına bir saniye bile izin vermeden başlıyor içini dökmeye ve "Hak ettiğim gibi yaşayacağım." diyor.

Bahar ise Timur'un konuşmasına bir saniye bile izin vermeden başlıyor içini dökmeye ve "Hak ettiğim gibi yaşayacağım." diyor.

'Söyledim ben sana alışverişe gideceğim dedim. Bilmiyorum ölümden döndüm ya, daha önce yapmak isteyip de yapamadıklarımı yapıyorum herhalde. Bir yerden başlamak lazım sonuç olarak. Ne bileyim, 20 yıldır annenin eskileriyle idare ediyorum ben. Bir tane kredi kartım olmadı bugüne kadar. Senin ek kartlarınla idare ediyorum. Ya varlık içinde yokluk yani. Halbuki benim kocam bu ülkenin en değerli, en çok kazanan cerrahlarından biri. Neden ben böyle yaptım ya bu kadar kendime?'

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Bunca zaman eşi ve çocukları için yaptıklarının da bir mesai, bir çalışma olduğunu anlatan Bahar, aslında kadınların sorumluluğu gibi görülen bu tarz durumların da eşit olması gerektiğinin vurgusunu bir kez daha yapmış oldu!

Bunca zaman eşi ve çocukları için yaptıklarının da bir mesai, bir çalışma olduğunu anlatan Bahar, aslında kadınların sorumluluğu gibi görülen bu tarz durumların da eşit olması gerektiğinin vurgusunu bir kez daha yapmış oldu!

'Hayır gururuma mı yediremedim acaba senin kazandığın parayı harcamayı. Ya da kendi kazanmadığım parayı harcamak garip mi geldi yani bana. Bilmiyorum, neyse ne! Tamam ben de çalıştım ama sonuç olarak. Yok onun takım elbisesi, yok onun sabahlığının ütüsü, yok çorabınızdı oyunuzdu buyunuzdu gömleğinizdi... Her şeyinizi ütülü ütülü temiz temiz önünüze koydum her gün ben. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Ay geldiğinizde eve stres duvarı gibi karşıladım bütün stresinizi, göğsümde yumuşattım. Bunların hepsi ekstra mesaiye giriyor artık Timur. Ay bundan sonra böyle. Hak ettiğim gibi yaşayacağım yani. O kadar işte.'

Ardından kuafördeki tüm kadınlar kulak misafiri oldukları bu konuşmayı alkışlarla destekleyip "bravo" diye tezahürat yapıyor.

Ardından kuafördeki tüm kadınlar kulak misafiri oldukları bu konuşmayı alkışlarla destekleyip "bravo" diye tezahürat yapıyor.

Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt da bu sahneye figüran olarak katılıp "İstemeden kulak misafiri oldum. Bağıra bağıra söyleyin. Helal olsun. Valla içimin yağları eridi." diyor. 😂

Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt da bu sahneye figüran olarak katılıp "İstemeden kulak misafiri oldum. Bağıra bağıra söyleyin. Helal olsun. Valla içimin yağları eridi." diyor. 😂

Bahar ise kendini destekleyen kadınlara 'Hayat kısa kızlar. Hayat kısa, kuşlar cıvıldıyor.' diye cevap veriyor.

Sosyal medyada tüm kadınların iç sesini yansıtan sahne destek mesajlarına boğuldu.

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