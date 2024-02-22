Demet Evgar'ın Bahar Dizisinde "Hak Ettiğim Gibi Yaşayacağım" Sahnesi Tüm Kadınların İç Sesi Oldu
Demet Evgar'ın Bahar Dizisinde "Hak Ettiğim Gibi Yaşayacağım" Sahnesi Tüm Kadınların İç Sesi Oldu
SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Bahar, ilk bölümüyle büyük bir etki uyandırdı. Sosyal medyada herkesin dilinde gezen dizi, Demet Evgar'ın şahane oyunculuğu ile birlikte şimdiden bir süre gündemimizde yer almaya devam edeceğinin sinyallerini verdi bile. Dizinin son bölümünde Bahar'ın eşi Timur'a rest çekerek 'Hak ettiğim gibi yaşayacağım' demesi tüm kadınların iç sesi oldu!
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SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Bahar, yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyayı altüst etti!
Tıp fakültesi mezunu olan fakat mesleğini icra etmeyen ve yıllar boyunca kendini eşine, çocuklarına adayan Bahar karakterinin hayatı, ölümden dönmesiyle tamamen değişiyor.
İkinci bölümde ise bambaşka bir hayat hikayesinin doğuşuna şahit olmaya başlıyoruz.Bahar'ın yine en büyük köstekçisi eşi Timur...
Sinirleri iyice bozulan Bahar ise kendini alışverişe veriyor ve hayatı artık istediği gibi yaşamaya karar veriyor.
Bahar ise Timur'un konuşmasına bir saniye bile izin vermeden başlıyor içini dökmeye ve "Hak ettiğim gibi yaşayacağım." diyor.
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Bunca zaman eşi ve çocukları için yaptıklarının da bir mesai, bir çalışma olduğunu anlatan Bahar, aslında kadınların sorumluluğu gibi görülen bu tarz durumların da eşit olması gerektiğinin vurgusunu bir kez daha yapmış oldu!
Ardından kuafördeki tüm kadınlar kulak misafiri oldukları bu konuşmayı alkışlarla destekleyip "bravo" diye tezahürat yapıyor.
Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt da bu sahneye figüran olarak katılıp "İstemeden kulak misafiri oldum. Bağıra bağıra söyleyin. Helal olsun. Valla içimin yağları eridi." diyor. 😂
Sosyal medyada tüm kadınların iç sesini yansıtan sahne destek mesajlarına boğuldu.
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