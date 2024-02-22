Demet Evgar'ın Bahar Dizisinde "Hak Ettiğim Gibi Yaşayacağım" Sahnesi Tüm Kadınların İç Sesi Oldu

'Hayır gururuma mı yediremedim acaba senin kazandığın parayı harcamayı. Ya da kendi kazanmadığım parayı harcamak garip mi geldi yani bana. Bilmiyorum, neyse ne! Tamam ben de çalıştım ama sonuç olarak. Yok onun takım elbisesi, yok onun sabahlığının ütüsü, yok çorabınızdı oyunuzdu buyunuzdu gömleğinizdi... Her şeyinizi ütülü ütülü temiz temiz önünüze koydum her gün ben. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Ay geldiğinizde eve stres duvarı gibi karşıladım bütün stresinizi, göğsümde yumuşattım. Bunların hepsi ekstra mesaiye giriyor artık Timur. Ay bundan sonra böyle. Hak ettiğim gibi yaşayacağım yani. O kadar işte.'