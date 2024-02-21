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Demet Evgar'ın Muhteşem Oyunculuğuyla Dikkat Çeken Bahar Dizisi Goygoycuların Diline Düştü!

Demet Evgar'ın Muhteşem Oyunculuğuyla Dikkat Çeken Bahar Dizisi Goygoycuların Diline Düştü!

themyscira - Misafir Editör
21.02.2024 - 12:09

İkinci bölümüyle ekranlara gelen Bahar dizisi izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaşarak reytinglerde tüm gruplarda birinci olmayı başardı. Dramın yanı sıra komediyi de muazzam bir şekilde izleyiciye aktaran dizi, goygoycuların diline düştü!

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Bahar, ikinci bölümüyle reytinglerdeki tüm dengeyi bozmayı başardı.

Bahar, ikinci bölümüyle reytinglerdeki tüm dengeyi bozmayı başardı.

Başta Demet Evgar olmak üzere oyuncuların başarısı ve dizinin hem dramatik hem eğlenceli konusu izleyiciyi yakalamış görünüyor.

Başta Demet Evgar olmak üzere oyuncuların başarısı ve dizinin hem dramatik hem eğlenceli konusu izleyiciyi yakalamış görünüyor.

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Dizinin birbirinden eğlenceli sahnelerine de yorum yağdı.

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