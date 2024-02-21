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Bahar'ın İki Hafta Hazırlanıp Elde Ettiği TUS Sonucunun Gerçek Sahibi Kendisinden İzin Alınmadığını Söyledi!

Bahar'ın İki Hafta Hazırlanıp Elde Ettiği TUS Sonucunun Gerçek Sahibi Kendisinden İzin Alınmadığını Söyledi!

themyscira - Misafir Editör
21.02.2024 - 15:46

TV ekranlarına hızlı bir giriş yapan Bahar dizisi ilk iki bölümüyle büyük beğeni topladı. Dizide Bahar 20 yıl sonra yeniden TUS'a hazırlanarak en yüksek başarı puanlarından birini elde etmişti. İzleyiciye gösterilen bu puanın bir başka doktora ait olduğu ve kendisinden izin alınmadığı iddia edildi.

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İkinci bölümüyle ekranlara gelen Bahar, büyük bir reyting artışıyla salı gününün zirvesine yerleşmeyi başardı.

İkinci bölümüyle ekranlara gelen Bahar, büyük bir reyting artışıyla salı gününün zirvesine yerleşmeyi başardı.

Bahar'ın uyanış ve güçlenme hikayesini izlediğimiz dizide oyunculuklar ve hikaye o kadar güzel işleniyor ki bu başarı şaşırtıcı gelmedi izleyiciye.

Bahar'ın uyanış ve güçlenme hikayesini izlediğimiz dizide oyunculuklar ve hikaye o kadar güzel işleniyor ki bu başarı şaşırtıcı gelmedi izleyiciye.

Yeniden doktorluğa dönmeye hazırlanan Bahar dizide TUS'a hazırlandı ve en yüksek derecelerden birini elde etti.

Yeniden doktorluğa dönmeye hazırlanan Bahar dizide TUS'a hazırlandı ve en yüksek derecelerden birini elde etti.

Bahar'ın sonucunu şöyle bırakalım:

Bahar'ın sonucunu şöyle bırakalım:

Ancak bu sonucun Mustafa Çırakoğlu adlı bir doktora ait olduğu iddia edildi.

Ancak bu sonucun Mustafa Çırakoğlu adlı bir doktora ait olduğu iddia edildi.
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Çırakoğlu yaptığı bu paylaşımla sonucunun kullanılması için kendisine bilgi verilmediğini belirtti.

Çırakoğlu yaptığı bu paylaşımla sonucunun kullanılması için kendisine bilgi verilmediğini belirtti.
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Hatta söylediğine göre doğrulama kodu da aynıymış.

Hatta söylediğine göre doğrulama kodu da aynıymış.
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Bu bilgiye sosyal medyadan yorum yağdı.

Bu bilgiye sosyal medyadan yorum yağdı.
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Bakalım dizi ekibi bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı?

Bakalım dizi ekibi bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı?
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