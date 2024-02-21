Bahar'ın İki Hafta Hazırlanıp Elde Ettiği TUS Sonucunun Gerçek Sahibi Kendisinden İzin Alınmadığını Söyledi!

TV ekranlarına hızlı bir giriş yapan Bahar dizisi ilk iki bölümüyle büyük beğeni topladı. Dizide Bahar 20 yıl sonra yeniden TUS'a hazırlanarak en yüksek başarı puanlarından birini elde etmişti. İzleyiciye gösterilen bu puanın bir başka doktora ait olduğu ve kendisinden izin alınmadığı iddia edildi.