Demet Evgar'ın Başrol Olduğu Bahar Dizisi İkinci Bölümden Reytinglerde Tüm Kategorilerde Zirveye Yerleşti!
Demet Evgar'ın Başrol Olduğu Bahar Dizisi İkinci Bölümden Reytinglerde Tüm Kategorilerde Zirveye Yerleşti!
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi ikinci bölümüyle ekrana gelmesine rağmen reytinglerde tüm kategorilerde zirveye yerleşmeyi başardı. Bu güzel haberle hem kanal, hem dizi ekibi hem de izleyici adeta coştu!
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Bahar'ın 20 yıllık hayatını ölümle yüzleştikten sonra başka bir yöne çevirme kararı izleyicinin beğenisini kazandı.
Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğuyla birleşen bu güçlü kadın hikayesi daha ilk bölümde dikkatleri çekmiş olacak ki dizi ikinci bölümde reytinglerde tüm kategorilerin zirvesine yerleşmeyi başardı.
+4 puanlık artışla bu büyük başarıyı yakalayan dizinin destekçileri durumu adeta kutladı!
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