Demet Evgar'ın Başrol Olduğu Bahar Dizisi İkinci Bölümden Reytinglerde Tüm Kategorilerde Zirveye Yerleşti!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi ikinci bölümüyle ekrana gelmesine rağmen reytinglerde tüm kategorilerde zirveye yerleşmeyi başardı. Bu güzel haberle hem kanal, hem dizi ekibi hem de izleyici adeta coştu!