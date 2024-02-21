Görüş Bildir
Haberler
TV
Demet Evgar'ın Başrol Olduğu Bahar Dizisi İkinci Bölümden Reytinglerde Tüm Kategorilerde Zirveye Yerleşti!

Demet Evgar'ın Başrol Olduğu Bahar Dizisi İkinci Bölümden Reytinglerde Tüm Kategorilerde Zirveye Yerleşti!

themyscira - Misafir Editör
21.02.2024 - 12:41

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi ikinci bölümüyle ekrana gelmesine rağmen reytinglerde tüm kategorilerde zirveye yerleşmeyi başardı. Bu güzel haberle hem kanal, hem dizi ekibi hem de izleyici adeta coştu!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bahar'ın 20 yıllık hayatını ölümle yüzleştikten sonra başka bir yöne çevirme kararı izleyicinin beğenisini kazandı.

Bahar'ın 20 yıllık hayatını ölümle yüzleştikten sonra başka bir yöne çevirme kararı izleyicinin beğenisini kazandı.

Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğuyla birleşen bu güçlü kadın hikayesi daha ilk bölümde dikkatleri çekmiş olacak ki dizi ikinci bölümde reytinglerde tüm kategorilerin zirvesine yerleşmeyi başardı.

Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğuyla birleşen bu güçlü kadın hikayesi daha ilk bölümde dikkatleri çekmiş olacak ki dizi ikinci bölümde reytinglerde tüm kategorilerin zirvesine yerleşmeyi başardı.

+4 puanlık artışla bu büyük başarıyı yakalayan dizinin destekçileri durumu adeta kutladı!

+4 puanlık artışla bu büyük başarıyı yakalayan dizinin destekçileri durumu adeta kutladı!

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz diziyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz diziyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?