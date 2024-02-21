Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların Ablasını Canlandıran Şıvga Gerez Yeni Mesleği ve Görüntüsüyle Gündem Oldu

TV ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, farklı isimlerle farklı sezonlarda yayınlanmaya devam etmişti. Yine de ilk yayınlandığı 'Kurtlar Vadisi' versiyonunun yerini hiçbiri tutamadı desek çok da yanlış olmaz. Dizinin müptelaları dizide önemli bir yer tutan Cerrahpaşalıları da unutmadı elbette. Cerrahpaşalıların ablası rolünde olan

Şıvga Gerez yıllar sonra yeniden gündem oldu.