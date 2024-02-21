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Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların Ablasını Canlandıran Şıvga Gerez Yeni Mesleği ve Görüntüsüyle Gündem Oldu

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların Ablasını Canlandıran Şıvga Gerez Yeni Mesleği ve Görüntüsüyle Gündem Oldu

Kurtlar Vadisi
themyscira - Misafir Editör
21.02.2024 - 14:54

TV ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, farklı isimlerle farklı sezonlarda yayınlanmaya devam etmişti. Yine de ilk yayınlandığı 'Kurtlar Vadisi' versiyonunun yerini hiçbiri tutamadı desek çok da yanlış olmaz. Dizinin müptelaları dizide önemli bir yer tutan Cerrahpaşalıları da unutmadı elbette. Cerrahpaşalıların ablası rolünde olan 

Şıvga Gerez yıllar sonra yeniden gündem oldu.

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TV ekranlarının en sevilen ve en fazla izleyici kitlesine sahip dizilerinden biri Kurtlar Vadisi. Hatta izleyicisi öyle sadık ki üstünden yıllar da geçse durum hiç değişmiyor.

TV ekranlarının en sevilen ve en fazla izleyici kitlesine sahip dizilerinden biri Kurtlar Vadisi. Hatta izleyicisi öyle sadık ki üstünden yıllar da geçse durum hiç değişmiyor.

Dizinin yeni bölümlerinin yayınlanacağının duyurulduğu bu günlerde Cerrahpaşalıların ablasını canlandıran Şıvga Gerez gündem oldu.

Dizinin yeni bölümlerinin yayınlanacağının duyurulduğu bu günlerde Cerrahpaşalıların ablasını canlandıran Şıvga Gerez gündem oldu.

Dizide canlandırdığı karakterin bir adı olmasa da "Cerrahpaşalıların ablası" denilince herkesin tanıdığı biriydi.

Dizide canlandırdığı karakterin bir adı olmasa da "Cerrahpaşalıların ablası" denilince herkesin tanıdığı biriydi.

Dansözlükle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Gerez şimdilerde bambaşka bir görünüme ve mesleğe sahip.

Dansözlükle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Gerez şimdilerde bambaşka bir görünüme ve mesleğe sahip.

Kendine başka bir yol çizmeyi seçen ünlü oyuncunun mesleği muhtemelen akıllara bile gelmeyecek türden.

Kendine başka bir yol çizmeyi seçen ünlü oyuncunun mesleği muhtemelen akıllara bile gelmeyecek türden.
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Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak çalışan Gerez, yayınlara katılarak yorumlarda bulunuyor.

Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak çalışan Gerez, yayınlara katılarak yorumlarda bulunuyor.

Sizce de çok değişmemiş mi?

Sizce de çok değişmemiş mi?

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serhad bayra

Yüksek dağın dumanı çok olur … Çal lan duman dağılsın …