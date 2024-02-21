'Bahar' Dizisinde Babası Timur'u Aratmayan Aziz Uras'ın Bilmiş Tavırları Seyircinin Sinirini Bozdu!
'Bahar' Dizisinde Babası Timur'u Aratmayan Aziz Uras'ın Bilmiş Tavırları Seyircinin Sinirini Bozdu!
Yayın hayatına başladığından beri adeta yaralarımızı saran Bahar dizisi kısa sürede herkesin favorisi oldu. Dizide babası Timur'u aratmayan Aziz Uras'ın bir sahnesi seyircinin sinirlerini bozmadı değil... Bakalım 👇
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Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı "Bahar" dizisi kısa sürede herkesin favorisi oldu!
Dramın ve komedinin dozunda olduğu diziyi izlerken hepimiz adeta rahatladık, ekran başında Bahar'ı bekler olduk!
Tabi bunlar hep senaryo... 😅 Yine de Bahar karakterini izlemek ne kadar keyifliyse, Timur'u izlemek de bir o kadar sinir bozucu.
Bahar ve Timur'un biricik oğlu Aziz Uras karakterini es geçmemek gerek: Geçtiğimiz bölümdeki bir sahnesi izleyicinin gözüne takıldı.
Anne ve babasının boşanmasına karşı takındığı tavır "Yoksa küçük Timur mu geliyor?" diye endişelendirmedi değil...
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İzleyiciden türlü tespitler gecikmedi. 👇
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