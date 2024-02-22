Camdaki Kız'da Beraber Rol Aldığı Arkadaşlarıyla Buluşan Cihangir Ceyhan Bu Müthiş Buluşmadan Pozlar Paylaştı
Camdaki Kız'da Beraber Rol Aldığı Arkadaşlarıyla Buluşan Cihangir Ceyhan Bu Müthiş Buluşmadan Pozlar Paylaştı
Bir döneme damgasını vuran Camdaki Kız dizisinin başarılı oyuncuları bir araya geldi! Dizinin Hayri'si Cihangir Ceyhan, muhteşem buluşmadan geriye kalan pozları sosyal medya hesabından 'Özleşmiştik' açıklamasıyla paylaştı.
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2021-2023 yılları arasında yayınlanan ve 82. bölümde final yapan Camdaki Kız dizisi, o dönem ekranlara damgasını vurmuştu.
Son yıllarda izlediğimiz birçok dizi gibi bu dizi de Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli eserinden uyarlanmıştı.
Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Nur Sürer ve Şerif Erol gibi birçok başarılı ismin bir araya geldiği dizi, reyting rekorları kırmıştı.
Final bölümü ise oldukça etkileyiciydi. Hayri'nin ölümü, Nalan ve Sedat'ın yeniden evlenmesi ve daha birçok can alıcı olayın yaşandığı final bölümünün yankıları uzun bir süre devam etmişti.
Finalin üstünden bir yıl geçti ve bugün Camdaki Kız izleyicisini oldukça duygulandıracak bir buluşma yaşandı!
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Finalde başına gelmeyen olay kalmayan Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, "Özleşmiştik" açıklamasıyla Camdaki Kız kadrosunun toplandığı fotoğrafları paylaştı!
Dizinin neredeyse tüm kilit karakterlerinin yer aldığı bu buluşmada kaydedilen pozlar binlerce kişi tarafından beğenildi.
Özellikle de eski partnerler Cihangir Ceyhan ve Burcu Biricik'in pozu izleyicileri yeniden o günlere götürdü!
İşte bu muhteşem buluşmanın diğer pozları!
Valla ne diyelim özlemişiz!
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Peki siz Camdaki Kızı özlediniz mi?
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