Görüş Bildir
Haberler
TV
Camdaki Kız'da Beraber Rol Aldığı Arkadaşlarıyla Buluşan Cihangir Ceyhan Bu Müthiş Buluşmadan Pozlar Paylaştı

Camdaki Kız'da Beraber Rol Aldığı Arkadaşlarıyla Buluşan Cihangir Ceyhan Bu Müthiş Buluşmadan Pozlar Paylaştı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
22.02.2024 - 18:34

Bir döneme damgasını vuran Camdaki Kız dizisinin başarılı oyuncuları bir araya geldi! Dizinin Hayri'si Cihangir Ceyhan, muhteşem buluşmadan geriye kalan pozları sosyal medya hesabından 'Özleşmiştik' açıklamasıyla paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2021-2023 yılları arasında yayınlanan ve 82. bölümde final yapan Camdaki Kız dizisi, o dönem ekranlara damgasını vurmuştu.

2021-2023 yılları arasında yayınlanan ve 82. bölümde final yapan Camdaki Kız dizisi, o dönem ekranlara damgasını vurmuştu.

Son yıllarda izlediğimiz birçok dizi gibi bu dizi de Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli eserinden uyarlanmıştı.

Son yıllarda izlediğimiz birçok dizi gibi bu dizi de Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli eserinden uyarlanmıştı.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Nur Sürer ve Şerif Erol gibi birçok başarılı ismin bir araya geldiği dizi, reyting rekorları kırmıştı.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Nur Sürer ve Şerif Erol gibi birçok başarılı ismin bir araya geldiği dizi, reyting rekorları kırmıştı.

Final bölümü ise oldukça etkileyiciydi. Hayri'nin ölümü, Nalan ve Sedat'ın yeniden evlenmesi ve daha birçok can alıcı olayın yaşandığı final bölümünün yankıları uzun bir süre devam etmişti.

Final bölümü ise oldukça etkileyiciydi. Hayri'nin ölümü, Nalan ve Sedat'ın yeniden evlenmesi ve daha birçok can alıcı olayın yaşandığı final bölümünün yankıları uzun bir süre devam etmişti.

Finalin üstünden bir yıl geçti ve bugün Camdaki Kız izleyicisini oldukça duygulandıracak bir buluşma yaşandı!

Finalin üstünden bir yıl geçti ve bugün Camdaki Kız izleyicisini oldukça duygulandıracak bir buluşma yaşandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Finalde başına gelmeyen olay kalmayan Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, "Özleşmiştik" açıklamasıyla Camdaki Kız kadrosunun toplandığı fotoğrafları paylaştı!

Finalde başına gelmeyen olay kalmayan Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, "Özleşmiştik" açıklamasıyla Camdaki Kız kadrosunun toplandığı fotoğrafları paylaştı!

Dizinin neredeyse tüm kilit karakterlerinin yer aldığı bu buluşmada kaydedilen pozlar binlerce kişi tarafından beğenildi.

Dizinin neredeyse tüm kilit karakterlerinin yer aldığı bu buluşmada kaydedilen pozlar binlerce kişi tarafından beğenildi.

Özellikle de eski partnerler Cihangir Ceyhan ve Burcu Biricik'in pozu izleyicileri yeniden o günlere götürdü!

Özellikle de eski partnerler Cihangir Ceyhan ve Burcu Biricik'in pozu izleyicileri yeniden o günlere götürdü!

İşte bu muhteşem buluşmanın diğer pozları!

İşte bu muhteşem buluşmanın diğer pozları!

Valla ne diyelim özlemişiz!

Valla ne diyelim özlemişiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz Camdaki Kızı özlediniz mi?

Peki siz Camdaki Kızı özlediniz mi?

Yorumlarda hasret giderelim!

Bu içerikler de dikkatinizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?