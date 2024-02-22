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Acun Tarafından Dominik'e Davet Edilen Arkadaş Grubunu Kıskanıp Beddua Eden Kişi Ortalığı Çok Fena Karıştırdı

Acun Tarafından Dominik'e Davet Edilen Arkadaş Grubunu Kıskanıp Beddua Eden Kişi Ortalığı Çok Fena Karıştırdı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
22.02.2024 - 14:55

Tüm kaosuyla bizi içine çeken Survivor programını kendinden geçerek izleyen bir arkadaş grubu Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekmişti. Programı soluksuz izleyen gruba Acun Ilıcalı'nın Dominik teklifinde bulunmasını hazmedemeyen bir Survivor izleyicisi beddua edince ortalık karıştı!

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Tarihin en kaotik Survivor'ını izliyoruz...

Tarihin en kaotik Survivor'ını izliyoruz...

Kavga, kaos, tartışma, diskalifiye, şiddet, iftira... Ne ararsanız var mübarek!

Kavga, kaos, tartışma, diskalifiye, şiddet, iftira... Ne ararsanız var mübarek!

Arada da oyun oynuyorlar işte. 😂

Hal böyle olunca oldukça heyecanlı geçen bölümler izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Hal böyle olunca oldukça heyecanlı geçen bölümler izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Hem televizyonda hem de sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip edilen yarışma programı, reytinglerde de güzel sonuçlar alıyor.

Hem televizyonda hem de sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip edilen yarışma programı, reytinglerde de güzel sonuçlar alıyor.

Hatta bir arkadaş grubu da Survivor izlerken kendilerinden geçtikleri anı paylaşmış ve Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekmişti.

Ilıcalı ise bu arkadaş grubuna kayıtsız kalamamış ve onları Dominik'e davet etmişti.

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Fakat bir başka Survivor izleyicisi, Acun'un Dominik'e davet ettiği bu arkadaş grubuna beddua edince ortalık karıştı!

Fakat bir başka Survivor izleyicisi, Acun'un Dominik'e davet ettiği bu arkadaş grubuna beddua edince ortalık karıştı!
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İnsanlığa bir kez daha küstüğümüz bu olay kısa sürede büyük tepki çekti.

İnsanlığa bir kez daha küstüğümüz bu olay kısa sürede büyük tepki çekti.
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Valla ne diyelim bilemiyoruz.

Valla ne diyelim bilemiyoruz.
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Sözün bittiği yer diyebiliriz.

Sözün bittiği yer diyebiliriz.
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