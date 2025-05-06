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6 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

6 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.05.2025 - 20:04

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek’in başı dertte.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek’in başı dertte.

Feyza Civelek, eski sevgilisi Alican Kurt'un ilişkilerine yönelik paylaşımının altına yapılan bir yorumla deliye döndü ve yorumu yazan kişiyi 'Bir daha hakkımda konuşursan seni köprüde sallandırırım' diyerek tehdit etti. Tehdit edilen kişinin Feyza Civelek hakkında şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde , Ahmet Minguizzi’yi öldüren katil ve suç ortağının olay sonrasında Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluşarak onlara Ahmet’i nasıl bıçakladığını anlattığı görülüyor!

Survivor'a yedeklerden dahil olan Almeda Baylan, yarışmaya geldiğinden beri olaylardan uzak duramıyor.

Survivor'a yedeklerden dahil olan Almeda Baylan, yarışmaya geldiğinden beri olaylardan uzak duramıyor.

Sık sık diğer yarışmacılara karşı sert tavırlarıyla gündem olan Almeda, bu defa hem hırsızlık hem Survivor çalışanını darp ettiği gerekçesiyle konseye geldi. Acun Ilıcalı, Almeda'yla  diskalifiye olup olmayacağı yönünde bir konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde uğradığı saldırı hakkında Halk TV’den İsmail Saymaz’a açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde uğradığı saldırı hakkında Halk TV’den İsmail Saymaz’a açıklamalar yaptı.

“Adam tam orada bekliyor. Hiçbir kurumu, hiçbir partiyi suçlamıyorum. Ama önceden planlı bir iş olduğu çok belli. Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var: O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti. Aracı niye almasın? Her milletvekilinin aracı her resmî kurumun otoparkına girer. 13 yıldır milletvekiliyim, giremediğim bir otopark yok”

TRT 1'in Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'u bir araya getiren dizisi Bir Zamanlar İstanbul kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor

TRT 1'in Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'u bir araya getiren dizisi Bir Zamanlar İstanbul kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor

Altuntaş'ın haberine göre sevilen oyuncu, Mert karakteriyle diziye dahil oluyor.

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Dokuzuncu Gezegen, Güneş Sistemi'nin dış bölgesindeki varsayımsal bir gezegendir.

Dokuzuncu Gezegen, Güneş Sistemi'nin dış bölgesindeki varsayımsal bir gezegendir.

Bugüne kadar Dokuzuncu Gezegen ile ilgili çalışmalar yürütülmüş ancak bu gezegen netlik kazanmamıştır. Bu kez Tayvan'daki araştırmacılar, Dokuzuncu Gezegen için bir aday bulduklarını açıkladı! Araştırmacılara göre bu gökcismi, yeni gezegenimiz olabilir.

Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen yeni aşamaları aktardı

Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen yeni aşamaları aktardı

Levent Eke, terör örgütünün fesih süreci ve fesih kararının alınacağı yer hakkında dikkat çeken bilgiler verdi. Eke açıklamasında “Terörsüz Türkiye hedefinde artık sona gelindi… Süreçte her şeyin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Terör örgütünün kendisini feshettiğine yönelik açıklamanın bu hafta sonu yani 10 ya da 11 Mayıs’ta gelmesini bekliyoruz” dedi.

Almanya’dan Belçika’ya, Hadise’nin Avrupa sahnelerindeki yoğun konser maratonu dikkat çekti.

Almanya’dan Belçika’ya, Hadise’nin Avrupa sahnelerindeki yoğun konser maratonu dikkat çekti.

Son dönemde 8 farklı Avrupa ülkesinde sahne alan ünlü popçu, konser başına 100 bin Euro (yaklaşık 4.5 milyon TL) kazandığı iddiasıyla gündeme geldi. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; daha az vergi ödediği için Türkiye yerine Avrupa’da konser verdiği öne sürüldü. İddialar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran kişinin geçmişte işlediği suçların ortaya çıkmasının ardından, cezasını çektikten sonra dışarı çıkanlarla ilgili rehabilitasyon sisteminin yeterli olmadığına yönelik tartışmalar yeniden başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran kişinin geçmişte işlediği suçların ortaya çıkmasının ardından, cezasını çektikten sonra dışarı çıkanlarla ilgili rehabilitasyon sisteminin yeterli olmadığına yönelik tartışmalar yeniden başladı.

Türkiye Gazetesi Adalet Bakanlığı’nın verilerini yayınladı. Verilere göre, Türkiye’de cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç işliyor.

Hurafe Reis lakabıyla tanınan Muhammed Mardini yine akıllara durgunluk verecek bir açıklamada bulundu.

Hurafe Reis lakabıyla tanınan Muhammed Mardini yine akıllara durgunluk verecek bir açıklamada bulundu.
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İbrahim Tatlıses’in 40 yıllık dostu Metin Cantimur ve oğlu Turgay Cantimur’la yaşadığı kriz adeta film senaryosu gibi.

İbrahim Tatlıses’in 40 yıllık dostu Metin Cantimur ve oğlu Turgay Cantimur’la yaşadığı kriz adeta film senaryosu gibi.

Son günlerde dillere düşen mesajlar, tehditler ve imalı sözler ortalığı karıştırdı. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; iddialara göre Tatlıses, kendisine yöneltilen tehdit içerikli mesajları görünce soluğu mahkemede aldı. İkilinin dostluğunun geldiği nokta ise hayranlarını şoke etti.

Her gün yeni yapay zeka asistanları piyasaya çıkıyor.

Her gün yeni yapay zeka asistanları piyasaya çıkıyor.

Dünyadaki teknoloji devlerinin milyarlarca dolar döktüğü projeler hem bazı konularda işimizi görüyor hem şaşırtıyor hem de kafalarda kimi soru işaretlerine neden oluyor. 'Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?', 'Yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi?' gibi pek çok soruya bir yenisi eklendi. 'Sevgilim beni yapay zekayla aldatıyor mu?'

İşte Benim Masalım isimli bir kitap çıkaran ve hayatının detaylarını anlatan Neşe Karaböcek'in literatüre "enişteci" olarak geçen kız kardeşi Gülden Karaböcek ve yaşadığı ihaneti anlattığı o paragraf TikTok'ta viral oldu.

İşte Benim Masalım isimli bir kitap çıkaran ve hayatının detaylarını anlatan Neşe Karaböcek'in literatüre "enişteci" olarak geçen kız kardeşi Gülden Karaböcek ve yaşadığı ihaneti anlattığı o paragraf TikTok'ta viral oldu.

Eski eşinden ve kız kardeşinden yalnızca kısa bir paragrafta bahseden Neşe Karaböcek'in acı itirafları yürek burktu.

Haber sunucusu Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açıldı.

Haber sunucusu Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açıldı.

Halk TV’nin ana haber sunucusu Ece Üner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, açılan davada 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Tutuklanan LVBEL C5'in avukatı Faruk Lokman, suçlamanın CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığını duyurdu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı artık kabullenilmiş durumda.

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı artık kabullenilmiş durumda.

Sarı-kırmızılıların efsane kalecisinin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Bu gelişme üzerine yönetim, yeni bir kaleci arayışına başladı. Hem tecrübeli hem de uzun vadede takıma katkı sağlayacak isimler değerlendirmeye alınıyor. GalatasarayMuslera sonrası kaleyi emanet edebileceği güvenilir bir isim arayışını sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada kendisine geçtiğimiz günlerde yapılan saldırı hakkında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada kendisine geçtiğimiz günlerde yapılan saldırı hakkında konuştu.

Özgür Özel “O evlat katilini eli boş yollayana sesleniyorum: Cesaretin varsa, elini doldur da yolla. Hodri meydan!'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun çok tartışılan diploması hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun çok tartışılan diploması hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin meclis toplantısında skandal bir iddia gündeme getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin meclis toplantısında skandal bir iddia gündeme getirdi.

Özgür Özel’in iddiasına göre; geçtiğimiz günlerde Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, Ocak ayında İBB’ye giderek “Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak” dedi.

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Yaz aylarının vazgeçilmez rotası Bodrum, güzelliği kadar fiyatlarıyla da baş döndürüyor.Henüz sezon başlamadan lahmacun fiyatlarının 2.200 TL’ye çıktığı söylentisi sosyal medyada gündem yarattı. Seray Sever ve Blok 3’ün ardından bu kez de Esra Erol isyan etti.

Yaz aylarının vazgeçilmez rotası Bodrum, güzelliği kadar fiyatlarıyla da baş döndürüyor.Henüz sezon başlamadan lahmacun fiyatlarının 2.200 TL’ye çıktığı söylentisi sosyal medyada gündem yarattı. Seray Sever ve Blok 3’ün ardından bu kez de Esra Erol isyan etti.

Beach’lere gitmediğini, lüks mekanlara para vermediğini belirten ünlü sunucu, dost sofraları kurarak duruma çözüm bulduğunu söyledi. “Bir gün biri müzik aletiyle geliyor, bir gün biri yemek yapıyor. Önemli olan birlikte olmak” dedi.

Samsun'da depresyon hastası olan bir kişi, 56 gün boyunca gözünü hiç açmadan uyudu.

Samsun'da depresyon hastası olan bir kişi, 56 gün boyunca gözünü hiç açmadan uyudu.

Dikkat çeken vaka hakkında konuşan Dr. Özgür Kılıç, 'Bu vaka bize şunu gösterdi: Depresyon sadece üzgün olmak değildir. Bazen insanı tamamen susturabilir, durdurabilir' dedi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması gündemde.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması gündemde.

Sarı-lacivertliler, yüksek tazminat sorununu çözebilirse Portekizli teknik adamla vedalaşacak. Başkan Ali Koç, bu süreçte bir yerli ve bir yabancı teknik direktör adayıyla görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, yeni sezon öncesi net bir karar vermeyi planlıyor. Taraftar ise belirsizliğin bir an önce sona ermesini bekliyor.

10. Anadolu Medya Ödülleri programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eline mikrofon alıp dışarı çıkan herkesin gazeteci olmadığına dikkat çekerek, "Milleti provoke eden gazeteci olamaz. Sokakta milletimiz açıkça tahrik ediliyor" dedi.

10. Anadolu Medya Ödülleri programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eline mikrofon alıp dışarı çıkan herkesin gazeteci olmadığına dikkat çekerek, "Milleti provoke eden gazeteci olamaz. Sokakta milletimiz açıkça tahrik ediliyor" dedi.

Programda Yeni Akit gazetesine yılın internet haber sitesi ödülü verilirken, yılın muhabiri de CNN TÜRK özel haberler şefi Fulya Öztürk oldu.

Türk müzik tarihine besteleri ve şarkılarıyla damga vuran Sezen Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolar (günümüz kuruyla 695 milyon Türk Lirası) karşılığında Universal Music Group'a satıldığı duyurulmuştu.

Türk müzik tarihine besteleri ve şarkılarıyla damga vuran Sezen Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolar (günümüz kuruyla 695 milyon Türk Lirası) karşılığında Universal Music Group'a satıldığı duyurulmuştu.

Uzun süredir müzik dünyasında aktif olmayan Minik Serçe'nin aldığı bu ücret günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kimileri bunun iyi bir anlaşma olduğunu savunurken Sezen Aksu gibi yıllardır dijital müzik listelerinin tepesinden inmeyen bir sanatçının daha fazla telifi hakettiğini düşünenler de var. Ekonomist Özgür Demirtaş da çok konuşulan bu konuyu X hesabından değerlendirdi.

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Celta Vigo maçındaki harika performansıyla herkesin takdirini kazanan milli yıldızımız Arda Güler, eflatun-beyazlı kulüpte yıllardır yakalanamayan bir başarıyı yakaladı.

Celta Vigo maçındaki harika performansıyla herkesin takdirini kazanan milli yıldızımız Arda Güler, eflatun-beyazlı kulüpte yıllardır yakalanamayan bir başarıyı yakaladı.

Erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı.

Erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı.

SGK, yüzlerce meslek grubunun erken emeklilik hakkını kaldırdı. NTV'de yer alan habere göre, erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler açıklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlediği saldırı sonrası tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun suç geçmişi herkesi şoke etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlediği saldırı sonrası tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun suç geçmişi herkesi şoke etmişti.

Tengioğlu, 2 çocuğunu öldürüp, 2 çocuğunu yaraladığı için 16 yıl cezaevinde kalmıştı. Babası Selçuk Tengioğlu’nun katliamından yaralı olarak kurtulan ve yurt dışında yaşayan Y.T., babası için “Sadece ölmesi için dua ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Dört yıl aradan sonra Forbes, yeniden “En Zengin 100 Türk” listesini yayımladı.

Dört yıl aradan sonra Forbes, yeniden “En Zengin 100 Türk” listesini yayımladı.

Zirvede Murat Ülker yer alırken, listeye dört yeni isim eklendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlediği saldırı sonrasında tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun yıllar önce Medyali TV isimli Youtube kanalına sokak röportajı verdiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlediği saldırı sonrasında tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun yıllar önce Medyali TV isimli Youtube kanalına sokak röportajı verdiği ortaya çıktı.

Röportajda “derin devlet” ve Sedat Peker övgüsü yapan Tengioğlu, Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal ile cezaevinde birlikte yattığını söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında kameraların karşısına ender olarak geçiyordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında kameraların karşısına ender olarak geçiyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak’tan sonra ilk kez Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

BahçeliCumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşılarken, görüşmeden fotoğraflar da yayınlandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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