6 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek’in başı dertte.
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Geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Survivor'a yedeklerden dahil olan Almeda Baylan, yarışmaya geldiğinden beri olaylardan uzak duramıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde uğradığı saldırı hakkında Halk TV’den İsmail Saymaz’a açıklamalar yaptı.
TRT 1'in Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'u bir araya getiren dizisi Bir Zamanlar İstanbul kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor
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Dokuzuncu Gezegen, Güneş Sistemi'nin dış bölgesindeki varsayımsal bir gezegendir.
Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen yeni aşamaları aktardı
Almanya’dan Belçika’ya, Hadise’nin Avrupa sahnelerindeki yoğun konser maratonu dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran kişinin geçmişte işlediği suçların ortaya çıkmasının ardından, cezasını çektikten sonra dışarı çıkanlarla ilgili rehabilitasyon sisteminin yeterli olmadığına yönelik tartışmalar yeniden başladı.
Hurafe Reis lakabıyla tanınan Muhammed Mardini yine akıllara durgunluk verecek bir açıklamada bulundu.
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İbrahim Tatlıses’in 40 yıllık dostu Metin Cantimur ve oğlu Turgay Cantimur’la yaşadığı kriz adeta film senaryosu gibi.
Her gün yeni yapay zeka asistanları piyasaya çıkıyor.
İşte Benim Masalım isimli bir kitap çıkaran ve hayatının detaylarını anlatan Neşe Karaböcek'in literatüre "enişteci" olarak geçen kız kardeşi Gülden Karaböcek ve yaşadığı ihaneti anlattığı o paragraf TikTok'ta viral oldu.
Haber sunucusu Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açıldı.
Rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı.
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı artık kabullenilmiş durumda.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada kendisine geçtiğimiz günlerde yapılan saldırı hakkında konuştu.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun çok tartışılan diploması hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin meclis toplantısında skandal bir iddia gündeme getirdi.
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Yaz aylarının vazgeçilmez rotası Bodrum, güzelliği kadar fiyatlarıyla da baş döndürüyor.Henüz sezon başlamadan lahmacun fiyatlarının 2.200 TL’ye çıktığı söylentisi sosyal medyada gündem yarattı. Seray Sever ve Blok 3’ün ardından bu kez de Esra Erol isyan etti.
Samsun'da depresyon hastası olan bir kişi, 56 gün boyunca gözünü hiç açmadan uyudu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması gündemde.
10. Anadolu Medya Ödülleri programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eline mikrofon alıp dışarı çıkan herkesin gazeteci olmadığına dikkat çekerek, "Milleti provoke eden gazeteci olamaz. Sokakta milletimiz açıkça tahrik ediliyor" dedi.
Türk müzik tarihine besteleri ve şarkılarıyla damga vuran Sezen Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolar (günümüz kuruyla 695 milyon Türk Lirası) karşılığında Universal Music Group'a satıldığı duyurulmuştu.
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Celta Vigo maçındaki harika performansıyla herkesin takdirini kazanan milli yıldızımız Arda Güler, eflatun-beyazlı kulüpte yıllardır yakalanamayan bir başarıyı yakaladı.
Erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlediği saldırı sonrası tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun suç geçmişi herkesi şoke etmişti.
Dört yıl aradan sonra Forbes, yeniden “En Zengin 100 Türk” listesini yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlediği saldırı sonrasında tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun yıllar önce Medyali TV isimli Youtube kanalına sokak röportajı verdiği ortaya çıktı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında kameraların karşısına ender olarak geçiyordu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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