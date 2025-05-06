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Uzayda Şaşırtan Keşif: Güneş Sistemi'nin Dokuzuncu Gezegeni'ne İlk Bakış!

Uzayda Şaşırtan Keşif: Güneş Sistemi'nin Dokuzuncu Gezegeni'ne İlk Bakış!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 09:50

Dokuzuncu Gezegen, Güneş Sistemi'nin dış bölgesindeki varsayımsal bir gezegendir. Bugüne kadar Dokuzuncu Gezegen ile ilgili çalışmalar yürütülmüş ancak bu gezegen netlik kazanmamıştır. Bu kez Tayvan'daki araştırmacılar, Dokuzuncu Gezegen için bir aday bulduklarını açıkladı! Araştırmacılara göre bu gökcismi, yeni gezegenimiz olabilir.

Gelin, detaylara bakalım.

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Araştırmacılar, Dokuzuncu Gezegen'i bulmuş olabilir!

Araştırmacılar, Dokuzuncu Gezegen'i bulmuş olabilir!

Tayvan’daki Ulusal Tsing Hua Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Terry Phan ve ekibi, Dokuzuncu Gezegen'e dair önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırma ekibi, Neptün'ün çok ötesinde 'iyi' bir aday bulduklarını belirtti. Bu çalışma, insanlığın uzun süredir varsayımsal bir şekilde kabul ettiği 'Dokuzuncu Gezegen'e ilk bakışı olabilir. 

Araştırmacılar, bu gökcismini eski uydu verilerini incelerken keşfetti. Elimizdeki görüntüler yalnızca belirsiz bir noktadan ibaret. Fakat bu nokta, büyük ve kendisinden uzak bir gezegenle uyumlu bir şekilde hareket ediyor gibi görünüyor.

Söz konusu araştırmanın başyazarı Phan, keşfi ilk yaptıklarında büyük bir heyecan duyduğunu belirterek 'Bizi çok motive etti.' açıklamasında bulunuyor.

Elbette hala şüpheler var.

Elbette hala şüpheler var.

Dokuzuncu Gezegen teorisi, ilk olarak 2016 yılında araştırmacı astronom Mike Brown tarafından öne sürülmüştü. Brown, bu yeni araştırmayı inceledi ve tespit edilen kızılötesi sinyalin yörüngesinin,Güneş Sistemi'nin düzlemiyle olması gerekenden daha fazla bir eğime sahip olduğunu belirledi. Dolayısıyla Brown, bu gökcisminin Dokuzuncu Gezegen olmadığını belirtiyor. 

Eğer Dokuzuncu Gezegen gerçekten varsa, bu gezegenin Dünya'dan çok daha büyük olduğu ve Neptün'den milyarlarca mil ötesinde yer aldığı düşünülüyor. Dokuzuncu Gezegen'in 'varsayımsal' yörüngesinin Güneş'ten çok uzak olduğuna inanılıyor. Haliyle bilim insanları Dokuzuncu Gezegen teorisini çürütmekte de doğrulamakta da zorlanıyor. Yapılan son keşfin doğrulanması halinde, Dokuzuncu Gezegen de sistemimize dahil olacak ve bu gezegenin keşif haberini ilk duyanlardan birisi de siz olacaksınız!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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