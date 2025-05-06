Uzayda Şaşırtan Keşif: Güneş Sistemi'nin Dokuzuncu Gezegeni'ne İlk Bakış!

Tayvan’daki Ulusal Tsing Hua Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Terry Phan ve ekibi, Dokuzuncu Gezegen'e dair önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırma ekibi, Neptün'ün çok ötesinde 'iyi' bir aday bulduklarını belirtti. Bu çalışma, insanlığın uzun süredir varsayımsal bir şekilde kabul ettiği 'Dokuzuncu Gezegen'e ilk bakışı olabilir.

Araştırmacılar, bu gökcismini eski uydu verilerini incelerken keşfetti. Elimizdeki görüntüler yalnızca belirsiz bir noktadan ibaret. Fakat bu nokta, büyük ve kendisinden uzak bir gezegenle uyumlu bir şekilde hareket ediyor gibi görünüyor.

Söz konusu araştırmanın başyazarı Phan, keşfi ilk yaptıklarında büyük bir heyecan duyduğunu belirterek 'Bizi çok motive etti.' açıklamasında bulunuyor.