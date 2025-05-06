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Hapsi İsteniyor: Haber Sunucusu Ece Üner'e Dava Açıldı

Hapsi İsteniyor: Haber Sunucusu Ece Üner'e Dava Açıldı

Ece Üner
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2025 - 12:09

Haber sunucusu Ece Üner hakkında 'devletin yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' iddiasıyla dava açıldı.

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Halk TV’nin ana haber sunucusu Ece Üner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, açılan davada 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Halk TV’nin ana haber sunucusu Ece Üner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, açılan davada 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı. Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. Üner İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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