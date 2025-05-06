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Bayram İkramiyesi Ne Kadar? Kurban Bayramı Öncesi Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Asgari Ücret Teklifi

Bayram İkramiyesi Ne Kadar? Kurban Bayramı Öncesi Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Asgari Ücret Teklifi

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2025 - 11:33

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri bayram ikramiyelerinde değişiklik olup olmayacağı konusu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Ekol TV’de yer alan habere göre; Ramazan ve Kurban Bayramı döneminde 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücretle eşitlenmesine yönelik hazırlanan kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

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Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin, asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif yasalaşırsa, emekliler bayramlarda asgari ücret tutarında ikramiye alabilecek.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, emekli bayram ikramiyesinin artırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu.CHP’li Serkan Sarı’nın TBMM’ye sunduğu kanun teklifi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.

Kanun teklifi, bayram ikramiyesinin memur maaş katsayısına endekslenmesini ve her yıl otomatik güncellenmesini, memur maaş katsayısının 21 bin 830 gösterge rakamıyla çarpılmasıyla belirlenecek ikramiye tutarının emeklilere dini bayramlarda verilmesini düzenliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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