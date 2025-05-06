Bayram İkramiyesi Ne Kadar? Kurban Bayramı Öncesi Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Asgari Ücret Teklifi
Kurban Bayramı öncesi emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri bayram ikramiyelerinde değişiklik olup olmayacağı konusu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Ekol TV’de yer alan habere göre; Ramazan ve Kurban Bayramı döneminde 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücretle eşitlenmesine yönelik hazırlanan kanun teklifi Meclis'e sunuldu.
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Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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