Fenerbahçe'de Ali Koç Yeni Teknik Direktör Adaylarını Belirledi

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılması halinde teknik direktörlük koltuğu için en güçlü yabancı aday Vincenzo Montella olarak öne çıkıyor. Yönetim, İtalyan teknik adamın oyun anlayışını ve Süper Lig tecrübesini önemli bir avantaj olarak değerlendiriyor. Yerli adaylar arasında ise Sergen Yalçın ismi dikkat çekiyor. Ali Koç’un her iki isimle de temas halinde olduğu belirtiliyor. Nihai kararın, Mourinho ile yaşanacak sürecin netleşmesinin ardından verilmesi bekleniyor.