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Fenerbahçe'de Ali Koç Yeni Teknik Direktör Adaylarını Belirledi

Fenerbahçe'de Ali Koç Yeni Teknik Direktör Adaylarını Belirledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.05.2025 - 15:56

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması gündemde. Sarı-lacivertliler, yüksek tazminat sorununu çözebilirse Portekizli teknik adamla vedalaşacak. Başkan Ali Koç, bu süreçte bir yerli ve bir yabancı teknik direktör adayıyla görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, yeni sezon öncesi net bir karar vermeyi planlıyor. Taraftar ise belirsizliğin bir an önce sona ermesini bekliyor.

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Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi karar aşamasında...

Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi karar aşamasında...

Beşiktaş maçının ardından bir kesim Mourinho ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. Ancak yüksek tazminat bedeli elleri kolları bağlamış durumda. 

Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan gelen teklife ise kurtarıcı gözüyle bakılıyor.

Mourinho giderse adaylar hazır...

Mourinho giderse adaylar hazır...

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılması halinde teknik direktörlük koltuğu için en güçlü yabancı aday Vincenzo Montella olarak öne çıkıyor. Yönetim, İtalyan teknik adamın oyun anlayışını ve Süper Lig tecrübesini önemli bir avantaj olarak değerlendiriyor. Yerli adaylar arasında ise Sergen Yalçın ismi dikkat çekiyor. Ali Koç’un her iki isimle de temas halinde olduğu belirtiliyor. Nihai kararın, Mourinho ile yaşanacak sürecin netleşmesinin ardından verilmesi bekleniyor.

Yeni teknik direktör kim olacak?

Yeni teknik direktör kim olacak?

Milli takımda başarılı bir dönem geçiren Montella ile şu sıralar takım çalıştırmayan Sergen Yalçın arasında seçim yapacağı söylenen Fenerbahçe yönetiminin çözmesi gereken ilk şey Mourinho ile yolları ayırmak. 

Suudi Arabistan'dan çeşitli kulüplerin ilgisi olduğu söylenirken Mourinho için bugün de Al Hilal adı ortaya atıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bozkurt

Kabahat Mourinho'da yani? Fenerbahçe'nin oyuncu tercihlerinin orta-alt olduğunu kaçıncı teknik direktörü yedikten sonra kabul edecekler merak ediyorum.

Mülayim Sert

Bu adam aileden bu kadar zengin olmasa bu kafayla sokaklara bile düşer

Lethe lethe

Böyle bir yönetim olduğu sürece fenerbahçe 4. yıldızı göreneden biz 6. yıldızı takarız 😬