Fenerbahçe'de Ali Koç Yeni Teknik Direktör Adaylarını Belirledi
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması gündemde. Sarı-lacivertliler, yüksek tazminat sorununu çözebilirse Portekizli teknik adamla vedalaşacak. Başkan Ali Koç, bu süreçte bir yerli ve bir yabancı teknik direktör adayıyla görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, yeni sezon öncesi net bir karar vermeyi planlıyor. Taraftar ise belirsizliğin bir an önce sona ermesini bekliyor.
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Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi karar aşamasında...
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Mourinho giderse adaylar hazır...
Yeni teknik direktör kim olacak?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Kabahat Mourinho'da yani? Fenerbahçe'nin oyuncu tercihlerinin orta-alt olduğunu kaçıncı teknik direktörü yedikten sonra kabul edecekler merak ediyorum.
Bu adam aileden bu kadar zengin olmasa bu kafayla sokaklara bile düşer
Böyle bir yönetim olduğu sürece fenerbahçe 4. yıldızı göreneden biz 6. yıldızı takarız 😬