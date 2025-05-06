Galatasaray, Beşinci Yıldızı Yenikapı Meydanı'nda Kutlayabilir
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 8’e çıkmasıyla birlikte bitime 4 hafta kala şampiyonluk hazırlıklarına resmen başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, olası 25. şampiyonluğun ve buna bağlı 5. yıldızın ticari fırsatlarını değerlendirmek için harekete geçti. Galatasaray Store’lara, 5 yıldızlı forma, tişört, atkı, bayrak ve çeşitli ürünler için hazırlıklara başlanması yönünde talimat verildi. Kulüp, bu tarihi başarıyı ekonomik gelire dönüştürmeyi hedefliyor. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen ürünlerin kısa sürede raflarda yerini alması planlanıyor.
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Fark 8 oldu kutlama talimatı verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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