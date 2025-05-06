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Galatasaray, Beşinci Yıldızı Yenikapı Meydanı'nda Kutlayabilir

Galatasaray, Beşinci Yıldızı Yenikapı Meydanı'nda Kutlayabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.05.2025 - 14:59

Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 8’e çıkmasıyla birlikte bitime 4 hafta kala şampiyonluk hazırlıklarına resmen başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, olası 25. şampiyonluğun ve buna bağlı 5. yıldızın ticari fırsatlarını değerlendirmek için harekete geçti. Galatasaray Store’lara, 5 yıldızlı forma, tişört, atkı, bayrak ve çeşitli ürünler için hazırlıklara başlanması yönünde talimat verildi. Kulüp, bu tarihi başarıyı ekonomik gelire dönüştürmeyi hedefliyor. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen ürünlerin kısa sürede raflarda yerini alması planlanıyor.

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Fark 8 oldu kutlama talimatı verildi.

Fark 8 oldu kutlama talimatı verildi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenilmesiyle zirvede fark 8 puan oldu. Son dört haftaya girilirken sarı kırmızılılar da beşinci yıldız için hazırlığa başladılar. Kutlamaların da ürün satışının da görkemli olması bekleniyor.

Hedef 1 milyon forma...

Hedef 1 milyon forma...

Galatasaray'ın forma tedarikçisi Puma ile daha önce yapılan görüşmeler sonucunda, 5 yıldızlı formaların şampiyonluğun ilan edilmesinin hemen ardından satışa sunulması kararlaştırıldı. Bu stratejik hamleyle birlikte, sezon başından bu yana 730 bin seviyesinde olan forma satışlarının, 5. yıldızın yaratacağı heyecanla birlikte sezon sonunda 1 milyonu bulması bekleniyor.

Hedef 1 milyon kişi...

Hedef 1 milyon kişi...

Galatasaray, bu sezonki şampiyonluk kutlamalarını yalnızca Rams Park'ta değil, aynı zamanda Yenikapı Meydanı'nda da gerçekleştirmeyi planlıyor. Florya Tesisleri’nde geleneksel kutlamasını yapamayacak olan sarı-kırmızılılar, alternatif olarak Yenikapı’yı belirledi. Kulüp, burada en az 1 milyon kişinin katılımıyla görkemli ve unutulmaz bir organizasyon hedefliyor. Ancak bu plan, İstanbul Valiliği’nden gelecek onaya bağlı olarak netleşecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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