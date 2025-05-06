Galatasaray, Beşinci Yıldızı Yenikapı Meydanı'nda Kutlayabilir

Galatasaray, bu sezonki şampiyonluk kutlamalarını yalnızca Rams Park'ta değil, aynı zamanda Yenikapı Meydanı'nda da gerçekleştirmeyi planlıyor. Florya Tesisleri’nde geleneksel kutlamasını yapamayacak olan sarı-kırmızılılar, alternatif olarak Yenikapı’yı belirledi. Kulüp, burada en az 1 milyon kişinin katılımıyla görkemli ve unutulmaz bir organizasyon hedefliyor. Ancak bu plan, İstanbul Valiliği’nden gelecek onaya bağlı olarak netleşecek.