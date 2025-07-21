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21 Temmuz Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

21 Temmuz Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2025 - 19:47

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Yaz geldi, milyonlarca çalışan memleketine gitmek için, tatil beldelerine gitmek için ya da sadece dinlenmek için yıllık izin kullanmaya başladı.

Yaz geldi, milyonlarca çalışan memleketine gitmek için, tatil beldelerine gitmek için ya da sadece dinlenmek için yıllık izin kullanmaya başladı.

Peki yıllık izninizi 4 gün daha uzatabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte tüm çalışanları ilgilendiren, yıllık izinlerinin üzerine 4 gün daha eklemenin formülü…

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipler, alev topunun içinden geçerek yangını söndürmeye çalıştı

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipler, alev topunun içinden geçerek yangını söndürmeye çalıştı

Adeta ölüm kalım savaşının yaşandığı ve kameraya yansıyan o anlar mücadelenin ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne serdi.

Ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu.

Cezaevinde olduğu için YouTube kanalındaki programına katılamayan Fatih Altaylı’nın yerine dostları programı yürütmeye devam ediyor.

Cezaevinde olduğu için YouTube kanalındaki programına katılamayan Fatih Altaylı’nın yerine dostları programı yürütmeye devam ediyor.

Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR programının bugünkü konuğu komedyen Cem Yılmaz oldu. Cem Yılmaz yaşanan süreçler hakkında yaptığı açıklamasında “Hayat, insanları biraz daha karartmış olabilir. ‘Kırk kere söylersen gerçek olur’ diye bir söz var ya; ‘Çok kötü bir dönemden geçiyoruz’ dedik, gerçek oldu” dedi.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul setinde mobbing yaşadığını ve zor bir süreç atlattığını Arda Bektaş’ın YouTube programına konuk olarak itiraf etmişti.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul setinde mobbing yaşadığını ve zor bir süreç atlattığını Arda Bektaş’ın YouTube programına konuk olarak itiraf etmişti.

Sansasyon yaratan sözleri karşısında sette mobbing yapan kişi için Mine Tugay hedef gösterilmişti. Kısa sürede gündem olan olayda Mine Tugay çok geçmeden yanıt vererek iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. 

Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı ve Bahar Şahin cephesinden yalanlamalara yanıt geldi.

Balıkesir’de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlara 'şartlı tahliye' geldi.

Balıkesir’de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlara 'şartlı tahliye' geldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kümesten çıkmalarına izin verilen kazlar, bahçede gezebildi, su kaplarına koyulan su ile serinledi.

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz ay boşandığı eşi Mustafa Aksakallı ile yaşadığı ayrılık sürecinin ardından, oğluyla birlikte Alaçatı’da tatilde görüntülenmişti.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz ay boşandığı eşi Mustafa Aksakallı ile yaşadığı ayrılık sürecinin ardından, oğluyla birlikte Alaçatı’da tatilde görüntülenmişti.

Bu kez anne ve çocuğun yanına Mustafa Aksakallı da katıldı. Çift, çocukları Can için aynı çatı altında olmasa da aynı tatilde buluşmayı tercih etti. Milliyet’ten Deniz Boy’un objektifine takılan görüntülerde eski eşlerin arasının oldukça iyi olduğu dikkat çekti. Güneşin ve denizin tadını çıkaran üçlü samimi halleriyle gündem oldu.

Döviz kurundaki dalgalanma devam ediyor.

Döviz kurundaki dalgalanma devam ediyor.

Her geçen gün tarihi rekoruna adım adım ilerleyen doların Türk Lirası karşısındaki bu rekoruna sadece 1.08 TL kaldı. Peki dolar bugün kaç TL? Dolar rekor kırdı mı? İşte doların Türk Lirası karşısındaki 15 yıllık değişimi.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığını açıkladı

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığını açıkladı

Doktorların yaptığı açıklamaya göre, Netanyahu’nun son sağlık durumu iyi ancak üç gün boyunca evinde istirahat etmesi gerekiyor. Tüm dünyanın gündemine gelen bu haberin ardından, Türk bir X kullanıcısı eski bir paylaşımını hatırlattı.

Geçtiğimiz ay anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, trajik ölümüyle Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Geçtiğimiz ay anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, trajik ölümüyle Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Henüz 30 yaşındayken yaşamını yitiren Nihal’in ardından annesi Umut Candan sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde “Bahar çocuk sahibi olursa Nihal yeniden doğar” sözleriyle gündem olan acılı anne, bu kez pişmanlık dolu satırlarıyla yürekleri sızlattı. “Belli ki sana iyi bir anne olamadım kuzum benim…” diyen Candan, herkesi derin düşüncelere itti.

Ekonomik kriz küçük, büyük her firmayı vurdu.

Ekonomik kriz küçük, büyük her firmayı vurdu.

Türkiye'nin önde gelen markaları iflasın eşiğine gelirken konkordato ilan edenlere yenileri eklendi. Sakarya'da faaliyet gösteren Art Giyim ve İstanbul merkezli Gülsoy Tekstil, konkordato ilan etti. Art Giyim geçen sene üretimi durdurmuştu.

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Her hareketiyle olay yaratan Murat Övüç, bu kez de sahnede kendisine hediye edilen çiçeği yere fırlatınca ortalık karıştı.

Her hareketiyle olay yaratan Murat Övüç, bu kez de sahnede kendisine hediye edilen çiçeği yere fırlatınca ortalık karıştı.

Ne olduğunu anlayamayan hayranı, kısa bir şokun ardından Övüç’le fotoğraf çektirse de olayın peşini bırakmadı. Sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan hayran, “Kendi paramla rezil oldum” sözleriyle sitem etti. Övüç’ün çiçeği yere atması, ardından tepki gelince tekrar alıp poz vermesi ve sahne arkasında hayranını azarlaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord oldu.

Hollanda Ligi takımı Feyenoord'un teknik direktörü, sarı lacivertli takımın eski oyuncusu Robin van Persie.

Eşleşmede ilk maç 5-6 Ağustos’ta Hollanda’da, ikinci maç ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.

Kısa veya uzun vadeli kâr etmek isteyen vatandaşlar en çok kazandıran yatırım araçlarını araştırıyor.

Kısa veya uzun vadeli kâr etmek isteyen vatandaşlar en çok kazandıran yatırım araçlarını araştırıyor.

Güvenli liman altından vazgeçmek istemeyen yatırımcıların aklında ise 'Altın mı gümüş mü?' sorusu var. Bu soruya yanıt Finans Analisti İslam Memiş'ten geldi. YouTube'da 'gdh TV' kanalına konuk olan Memiş, hangi yatırım aracının kazandıracağını ve haftanın yatırım şampiyonunu açıklarken gelecek aylar için ise önemli tahminlerde bulundu.

Geçen haftalarda Coldplay konserinde ortaya çıkan aldatma görüntüleri dünyada viral oldu.

Geçen haftalarda Coldplay konserinde ortaya çıkan aldatma görüntüleri dünyada viral oldu.

Milyar dolarlık Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot’un sarmaş dolaş anları konserdeki ‘öpücük kamerasına’ yakalanmıştı. İki ismin evli olduğu ortaya çıkınca dünyanın bir numaralı gündemi olmuştu. İki isim Astronomer şirketindeki görevlerinden uzaklaştırılırken bu skandalın kazananı bahisçiler oldu. The Street isimli haber sitesinde yer alan ifadelere göre, tahmin sitesinde CEO Byron’ın görevini bırakacağına dair 2 milyon doların üzerinde bahis oynandı.

Birbirine bu kadar benzeyen iki kişi daha önce hiç karşılaşmamış olabilir mi?

Birbirine bu kadar benzeyen iki kişi daha önce hiç karşılaşmamış olabilir mi?

Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser yıllardır ikiz gibi benzetiliyor, sonunda beklenen an geldi ve bu ikili ilk kez bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aksoy, 'Akraba çıkma ihtimalimizi bile düşündürdü.' dedi.

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Mısır’a giden bir kadın her turist gibi çölde deveye bindi.

Mısır’a giden bir kadın her turist gibi çölde deveye bindi.

Ancak yaptığı çok büyük bir yanlış vardı: Çöl sıcağında deveye şortla binmişti…

Yeni sezonuna başlamaya hazırlanan Güldür Güldür Show’da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Yeni sezonuna başlamaya hazırlanan Güldür Güldür Show’da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son 3 sezondur Güldür Güldür’de Nazlı rolü ile seyircilerin karşısına çıkan Hasibe Eren yeni sezon öncesinde programdan ayrıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 15 Haziran'da gerçekleştirildi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 15 Haziran'da gerçekleştirildi.

Başarıdan başarıya koşan Türkiye Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi final etabı için Polonya’ya giderken yine tarifeli uçakla uçtu.

Başarıdan başarıya koşan Türkiye Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi final etabı için Polonya’ya giderken yine tarifeli uçakla uçtu.

Filenin Sultanları geçtiğimiz yıl ABD’ye yapılan 13 saatlik uçuşta da ekonomi sınıfında yer almış ve özel uçak olmaması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi ilk sezonuyla büyük ilgi görse de dizinin başına gelmeyen kalmamıştı.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi ilk sezonuyla büyük ilgi görse de dizinin başına gelmeyen kalmamıştı.
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tatillerini geçirmek için Türkiye’ye akın ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tatillerini geçirmek için Türkiye’ye akın ediyor.

Özellikle Almanya ve Fransa’da yaşayan ve Türkiye’ye araçlarıyla gelmeyi tercih eden gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturuyor.

Almanya'dan ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen gurbetçilerden Numan Durgut, “Geze geze, güle oynaya geliyoruz. Yolculuk sabır işidir, seven katlanır. Sevmeyen de ‘eziyet' çekmek istemiyorsa hiç yola çıkmasın. Biz sevdiğimiz için geliyoruz' dedi.

Bahar Şahin, Arya Bektaş'ın yayınında Zalim İstanbul dizisinde uğradığı zorbalıktan bahsetmişti.

Bahar Şahin, Arya Bektaş'ın yayınında Zalim İstanbul dizisinde uğradığı zorbalıktan bahsetmişti.

Her ne kadar isim vermese de sosyal medya kullanıcıları bahsettiği kişinin Mine Tugay olduğuna dair paylaşımlar yapınca, Mine Tugay da iddialara cevap verdi. Bunun üzerine Bahar Şahin, Instagram hesabından 2022 yılına ait ihtarnameyi paylaştı. Diğer oyuncuların da dahil olmasıyla iddialar ve kriz büyüdü. 

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu da Bahar Şahin'e isim vermeden destek oldu ve sektörde yaşananları anlattı.

Dünya devi Reel Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler’in yer aldığı bir fotoğrafı mozaiklenerek takipçileriyle “Futbolcuyu tahmin et” oyunu oynadı.

Dünya devi Reel Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler’in yer aldığı bir fotoğrafı mozaiklenerek takipçileriyle “Futbolcuyu tahmin et” oyunu oynadı.

Real Madrid’in 2011 yıllında Facebook’ta popüler olan akımla paylaşım yapması sosyal medyada da gündem oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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