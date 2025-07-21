21 Temmuz Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Yaz geldi, milyonlarca çalışan memleketine gitmek için, tatil beldelerine gitmek için ya da sadece dinlenmek için yıllık izin kullanmaya başladı.
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Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipler, alev topunun içinden geçerek yangını söndürmeye çalıştı
Cezaevinde olduğu için YouTube kanalındaki programına katılamayan Fatih Altaylı’nın yerine dostları programı yürütmeye devam ediyor.
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul setinde mobbing yaşadığını ve zor bir süreç atlattığını Arda Bektaş’ın YouTube programına konuk olarak itiraf etmişti.
Balıkesir’de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlara 'şartlı tahliye' geldi.
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz ay boşandığı eşi Mustafa Aksakallı ile yaşadığı ayrılık sürecinin ardından, oğluyla birlikte Alaçatı’da tatilde görüntülenmişti.
Döviz kurundaki dalgalanma devam ediyor.
İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığını açıkladı
Geçtiğimiz ay anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, trajik ölümüyle Türkiye’nin gündemine oturmuştu.
Ekonomik kriz küçük, büyük her firmayı vurdu.
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Her hareketiyle olay yaratan Murat Övüç, bu kez de sahnede kendisine hediye edilen çiçeği yere fırlatınca ortalık karıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord oldu.
Kısa veya uzun vadeli kâr etmek isteyen vatandaşlar en çok kazandıran yatırım araçlarını araştırıyor.
Geçen haftalarda Coldplay konserinde ortaya çıkan aldatma görüntüleri dünyada viral oldu.
Birbirine bu kadar benzeyen iki kişi daha önce hiç karşılaşmamış olabilir mi?
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Mısır’a giden bir kadın her turist gibi çölde deveye bindi.
Yeni sezonuna başlamaya hazırlanan Güldür Güldür Show’da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 15 Haziran'da gerçekleştirildi.
Başarıdan başarıya koşan Türkiye Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi final etabı için Polonya’ya giderken yine tarifeli uçakla uçtu.
NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi ilk sezonuyla büyük ilgi görse de dizinin başına gelmeyen kalmamıştı.
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tatillerini geçirmek için Türkiye’ye akın ediyor.
Bahar Şahin, Arya Bektaş'ın yayınında Zalim İstanbul dizisinde uğradığı zorbalıktan bahsetmişti.
Dünya devi Reel Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler’in yer aldığı bir fotoğrafı mozaiklenerek takipçileriyle “Futbolcuyu tahmin et” oyunu oynadı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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