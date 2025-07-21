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Rekora 1.08 TL! Tarihi Zirvesine Yaklaşan Doların Türk Lirası Karşısındaki 15 Yıllık Değişimi

Rekora 1.08 TL! Tarihi Zirvesine Yaklaşan Doların Türk Lirası Karşısındaki 15 Yıllık Değişimi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.07.2025 - 10:46

Döviz kurundaki dalgalanma devam ediyor. Her geçen gün tarihi rekoruna adım adım ilerleyen doların Türk Lirası karşısındaki bu rekoruna sadece 1.08 TL kaldı. Peki dolar bugün kaç TL? Dolar rekor kırdı mı? İşte doların Türk Lirası karşısındaki 15 yıllık değişimi.

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Dolar bugün kaç TL?

Dolar bugün kaç TL?

Dövizdeki hareketlilik devam ediyor. Bir durgun bir dalgalı seyir izleyen dolar Türk Lirası karşısında yeni rekorun kapılarını araladı. 19 Mart 2025 tarihinde dolarda rekor seviyeye ulaşılmıştı. Dolar o gün 41.5297 TL ise tarihi zirvesine ulaşmıştı. Peki bugün dolar kaç TL?

Tarihi zirvenin eşliğinde seyir izleyen dolar 21 Temmuz 2025 tarihine 40.4467 TL ile başladı.

Dolar rekor kırdı mı? Rekora 1.08 TL kaldı!

Dolar rekor kırdı mı? Rekora 1.08 TL kaldı!

Küresel piyasalarda korumacılık önlemleri, faiz belirsizlikleri ve jeopolitik gelişmeler döviz kurlarında dalgalanmaları beraberinde getiriyor. Temmuz ayında diğer para birimleri karşısında değer kaybeden dolar, yeniden toparlanma sinyalleri vermeye başlamıştı. Ancak 21 Temmuz 2025 itibarıyla dolar tarihi rekoruna yaklaşmış durumda.

Bugün itibarıyla 40.4456 liraya ulaşan doların zirvesine 1.08 TL kaldı. Doların bu seviyeyi aşabilmesi için yaklaşık yüzde 2.68 oranında bir artış göstermesi yeterli olacak.

Dolar Tahminleri: Kaç TL Olacak?

Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL paritesine ilişkin yeni beklentilerini paylaştı. Bankanın öngörüsüne göre dolar kuru 3 ay sonra 41 TL, 6 ay sonra 43 TL ve 12 ay sonra ise 45 TL’ye çıkacak.

Doların 15 yıldaki değişimi👇🏻

Doların 15 yıldaki değişimi👇🏻

X'te ülkelere dair ekonomi ve finasn verilerini paylaşan '@Globalstats11' isimli hesap dolar Türk Lirası karşısındaki 15 yıllık değişimini paylaştı. İşte o değişim:

  • 2010: 1.50

  • 2011: 1.68

  • 2012: 1.80

  • 2013: 1.90

  • 2014: 2.18

  • 2015: 2.72

  • 2016: 3.02

  • 2017: 3.64

  • 2018: 4.84

  • 2019: 5.68

  • 2020: 7.02

  • 2021: 8.89

  • 2022: 16.57

  • 2023: 23.81

  • 2024: 32.88

  • 2025: 40.39

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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