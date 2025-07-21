Rekora 1.08 TL! Tarihi Zirvesine Yaklaşan Doların Türk Lirası Karşısındaki 15 Yıllık Değişimi

Küresel piyasalarda korumacılık önlemleri, faiz belirsizlikleri ve jeopolitik gelişmeler döviz kurlarında dalgalanmaları beraberinde getiriyor. Temmuz ayında diğer para birimleri karşısında değer kaybeden dolar, yeniden toparlanma sinyalleri vermeye başlamıştı. Ancak 21 Temmuz 2025 itibarıyla dolar tarihi rekoruna yaklaşmış durumda.

Bugün itibarıyla 40.4456 liraya ulaşan doların zirvesine 1.08 TL kaldı. Doların bu seviyeyi aşabilmesi için yaklaşık yüzde 2.68 oranında bir artış göstermesi yeterli olacak.

Dolar Tahminleri: Kaç TL Olacak?

Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL paritesine ilişkin yeni beklentilerini paylaştı. Bankanın öngörüsüne göre dolar kuru 3 ay sonra 41 TL, 6 ay sonra 43 TL ve 12 ay sonra ise 45 TL’ye çıkacak.