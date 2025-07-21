Rekora 1.08 TL! Tarihi Zirvesine Yaklaşan Doların Türk Lirası Karşısındaki 15 Yıllık Değişimi
Döviz kurundaki dalgalanma devam ediyor. Her geçen gün tarihi rekoruna adım adım ilerleyen doların Türk Lirası karşısındaki bu rekoruna sadece 1.08 TL kaldı. Peki dolar bugün kaç TL? Dolar rekor kırdı mı? İşte doların Türk Lirası karşısındaki 15 yıllık değişimi.
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Dolar bugün kaç TL?
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Dolar rekor kırdı mı? Rekora 1.08 TL kaldı!
Doların 15 yıldaki değişimi👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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