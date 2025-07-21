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Altın mı Gümüş mü? İslam Memiş En Çok Kazandıran Yatırım Aracını Açıkladı

Altın mı Gümüş mü? İslam Memiş En Çok Kazandıran Yatırım Aracını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.07.2025 - 13:46

Kısa veya uzun vadeli kâr etmek isteyen vatandaşlar en çok kazandıran yatırım araçlarını araştırıyor. Güvenli liman altından vazgeçmek istemeyen yatırımcıların aklında ise 'Altın mı gümüş mü?' sorusu var. Bu soruya yanıt Finans Analisti İslam Memiş'ten geldi. YouTube'da 'gdh TV' kanalına konuk olan Memiş, hangi yatırım aracının kazandıracağını ve haftanın yatırım şampiyonunu açıklarken gelecek aylar için ise önemli tahminlerde bulundu. 

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Altın gümüş mü? Yatırım yapmak isteyen vatandaşların en çok araştırdığı sorulardan biri.

Altın gümüş mü? Yatırım yapmak isteyen vatandaşların en çok araştırdığı sorulardan biri.

Dalgalı seyir izleyen altın, her dönem yatırımcısına kazandıran bir araç olarak biliniyor. Altın, bu nedenle 'güvenli liman' olarak adlandırılıyor. Ancak son dönemlerde jeopolitik riskler, savaşlar ve ticaret kararları altını en çok etkileyen faktörler oldu. Yatırımcı altından başka güvenli liman arayışına girdi. 

2025 ve 2025 senesinin parlayan yatırım aracı ise gümüş oldu. Gümüş, 2024 yılında kazandırmasıyla pek çok yatırımcının gözdesi haline geldi. Peki altın mı gümüş mü?

Finans Analisti İslam Memiş, bu soruya 'Kesinlikle gümüş' yanıtını verdi.

Gümüş fiyatı ne? Neye yatırım yapılmalı?

Gümüş fiyatı ne? Neye yatırım yapılmalı?

'gdh TV' isimli YouTube kanalına konuk olan İslam Memiş, gümüş fiyatına değindi ve altınla yarışında kazananı açıkladı. 

Memiş, 'Yılın ilk yarısında muhteşem alım fırsatı vermişti yatırımcısına ancak gümüş tarafında pozitif beklentim devam ediyor. Yıl sonunda gram fiyatında hedef noktam 55 TL. 2025 yılı benim için gümüş yılıydı. Tahminim altın ve gümüş yarışında birinciliği gümüş göğüsleyecek' dedi.

Altında durum ne olacak?

Altında durum ne olacak?

Altın tarafında bitiş seyrinin sona erdiğini dile getiren İslam Memiş, şunları söyledi: 

'Altın tarafında düşüş benim nazarımda bitti. Altın yeni bir yükseliş dalgasına başlayacak. Kasım ayına kadar yükseliş dalgası devam edecek. Gram altın tarafında tekrar 4 bin 500 seviyesi karşımızda olabilir. Elinde altın bulunduran altın yatırımcısı tekrar ne zaman yükselecek diye soruyor. Onlar için zaman geldi. Altın tekrar yükseliş dalgasına geçecek. 

Kasım ya da Aralık ayı gelince tekrar yorumlamak lazım. Orada başka senaryo bekliyorum. Geçen hafta gümüş muhteşem şov yaptı.'

Haftanın şampiyonu ve kazandıranı Bitcoin oldu. Bitcoin'e yatırım yapılmalı mı?

Haftanın şampiyonu ve kazandıranı Bitcoin oldu. Bitcoin'e yatırım yapılmalı mı?

İslam Memiş, haftanın şampiyonunun Bitcoin olduğunu açıkladı. Elon Musk'ın açıklamalarının bu yükselişte önemli rol oynadığını söyleyen Memiş, gelecek aylar için ise tahminde bulundu. 

'Haftanın şampiyona Bitcoin oldu. 118 bin 990 dolar seviyesine yükselerek şampiyona oldu. Bu yükselişin yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Elon Musk’ın yeni parti kurma açıklaması bu yükselişte etkiliydi. Altın yatırımcıları kripto para piyasasına yön aldı. Altın ve bitcoin tarafında savaş göreceğiz demiştik. Altın fiyatları düşerken Bitcoin’de ralli göreceğiz. Yılın ikinci yarısında Bitcoin tarafında toparlanma gördük. Kripto para piyasasında özellikle Bitcoin alanında pozitif seyirin devam edeceğini bekliyorum. Eylül-ekim ayına kadar alt conilerde canlanma beklemiyorum.'

İslam Memiş'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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