Altın mı Gümüş mü? İslam Memiş En Çok Kazandıran Yatırım Aracını Açıkladı
Kısa veya uzun vadeli kâr etmek isteyen vatandaşlar en çok kazandıran yatırım araçlarını araştırıyor. Güvenli liman altından vazgeçmek istemeyen yatırımcıların aklında ise 'Altın mı gümüş mü?' sorusu var. Bu soruya yanıt Finans Analisti İslam Memiş'ten geldi. YouTube'da 'gdh TV' kanalına konuk olan Memiş, hangi yatırım aracının kazandıracağını ve haftanın yatırım şampiyonunu açıklarken gelecek aylar için ise önemli tahminlerde bulundu.
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Altın gümüş mü? Yatırım yapmak isteyen vatandaşların en çok araştırdığı sorulardan biri.
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Gümüş fiyatı ne? Neye yatırım yapılmalı?
Altında durum ne olacak?
Haftanın şampiyonu ve kazandıranı Bitcoin oldu. Bitcoin'e yatırım yapılmalı mı?
İslam Memiş'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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