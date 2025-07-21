Altın mı Gümüş mü? İslam Memiş En Çok Kazandıran Yatırım Aracını Açıkladı

Dalgalı seyir izleyen altın, her dönem yatırımcısına kazandıran bir araç olarak biliniyor. Altın, bu nedenle 'güvenli liman' olarak adlandırılıyor. Ancak son dönemlerde jeopolitik riskler, savaşlar ve ticaret kararları altını en çok etkileyen faktörler oldu. Yatırımcı altından başka güvenli liman arayışına girdi.

2025 ve 2025 senesinin parlayan yatırım aracı ise gümüş oldu. Gümüş, 2024 yılında kazandırmasıyla pek çok yatırımcının gözdesi haline geldi. Peki altın mı gümüş mü?

Finans Analisti İslam Memiş, bu soruya 'Kesinlikle gümüş' yanıtını verdi.