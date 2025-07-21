Türkiye'nin İki Tekstil Devi İflasın Eşiğinde Konkordato İlan Etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de kan ağlayan sektörlerin başında tekstil geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konkordato ilan eden firma geçen sene üretimi durdurmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın