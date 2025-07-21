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Türkiye'nin İki Tekstil Devi İflasın Eşiğinde Konkordato İlan Etti

Türkiye'nin İki Tekstil Devi İflasın Eşiğinde Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.07.2025 - 12:46

Ekonomik kriz küçük, büyük her firmayı vurdu. Türkiye'nin önde gelen markaları iflasın eşiğine gelirken konkordato ilan edenlere yenileri eklendi. Sakarya'da faaliyet gösteren Art Giyim ve İstanbul merkezli Gülsoy Tekstil, konkordato ilan etti. Art Giyim geçen sene üretimi durdurmuştu.

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Türkiye'de kan ağlayan sektörlerin başında tekstil geliyor.

Türkiye'de kan ağlayan sektörlerin başında tekstil geliyor.

Ekonomik kriz, döviz kurundaki sert dalgalanmalar nedeniyle tekstil sektörü can çekişiyor. Küçük, büyük pek çok firmadan iflas haberleri gelirken bu eşiğe gelen iki firma daha listeye eklendi. Konkordato haberleri bu kez Sakarya ve İstanbul'dan geldi.

Konkordato ilan eden firma geçen sene üretimi durdurmuştu.

Konkordato ilan eden firma geçen sene üretimi durdurmuştu.

Sakarya merkezli Art Giyim, geçtiğimiz yıl üretim faaliyetlerini tamamen durdurmuş ve sektörden çekileceğine dair işaretler vermişti. Mahkeme, şirketin mali açıdan yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulundurarak konkordato tedbirlerinin devamına ve komiser heyetinin görevini sürdürmesine karar verdi.

Benzer şekilde, İstanbul merkezli Gülsoy Tekstil ve şirketin ortakları da konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya 3 aylık geçici konkordato süresi tanıdı.

Bu süreçte firmanın finansal yapısını değerlendirmek amacıyla 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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