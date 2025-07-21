Türkiye'nin İki Tekstil Devi İflasın Eşiğinde Konkordato İlan Etti

Ekonomik kriz, döviz kurundaki sert dalgalanmalar nedeniyle tekstil sektörü can çekişiyor. Küçük, büyük pek çok firmadan iflas haberleri gelirken bu eşiğe gelen iki firma daha listeye eklendi. Konkordato haberleri bu kez Sakarya ve İstanbul'dan geldi.