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10 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

10 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.07.2025 - 19:53

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile bazı belediye görevlilerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bitcoin, 9 Temmuz’da tarihi zirvesine ulaşarak kripto para piyasalarında yeni bir dönüm noktasına imza attı.

Bitcoin, 9 Temmuz’da tarihi zirvesine ulaşarak kripto para piyasalarında yeni bir dönüm noktasına imza attı.

Uzmanlar, bu yükselişte ETF'lere artan ilgi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışı ve kısa pozisyonlardaki tasfiyelerin etkili olduğunu belirtiyor.

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde fenalaşarak yoğun bakıma alındı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde fenalaşarak yoğun bakıma alındı.

23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Çalık, Silivri Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmişti. Tutukluluğu sürecinde sağlık durumu giderek kötüleşen Çalık’ın, 18 kilo verdiği ve lösemi nüksü riski taşıdığı belirtiliyor.

Rihanna, geçtiğimiz aylarda hayatının en acı haberlerinden birini aldı; babası Ronald Fenty’yi kaybett

Rihanna, geçtiğimiz aylarda hayatının en acı haberlerinden birini aldı; babası Ronald Fenty’yi kaybett

Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Ronald, 70 yaşında hayata veda etti. Babası için düzenlenen cenaze töreninde ise Rihanna, herkesin dikkatini çeken bir tercihte bulundu: Siyah yerine beyaz tonlarda tercih ettiği elbise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu!

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Meclis Genel Kurulu’nda en düşük emekli maaşına zam ve TSK Personel Kanunu’nda değişikliklerin görüşüldüğü toplantıda dikkat çeken anlar yaşandı.

Meclis Genel Kurulu’nda en düşük emekli maaşına zam ve TSK Personel Kanunu’nda değişikliklerin görüşüldüğü toplantıda dikkat çeken anlar yaşandı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, emeklinin yaşadığı sıkıntıya değinirken AKP sıralarından kahkaha sesi yükseldi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, kahkaha atılmasına tepki göstererek vekili Meclis’ten kovdu.

Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu isminin sık sık anılmaya başlaması bir Instagram storysi ile başlamıştı.

Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu isminin sık sık anılmaya başlaması bir Instagram storysi ile başlamıştı.

Hakan'ın babası 'İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin.' şeklinde yaptığı paylaşımdan sonra iki taraf da karşılıklı isteklerle transfer masasına oturmuştu. 

Ancak Inter'in yüksek bonservis beklentisi bu transferi sıkıntıya sokmuştu. Bugün Hakan'ın babasından bir story daha gündemi belirledi. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a geleceği iması olarak yorumlanan stroy sosyal medyada hayli paylaşıldı.

Türk dizilerinin uluslararası başarısı hız kesmeden devam ediyor.

Türk dizilerinin uluslararası başarısı hız kesmeden devam ediyor.

Rekabet Kurulu'ndan OPET'e şok ceza!

Rekabet Kurulu'ndan OPET'e şok ceza!

Rekabet Kurulu, Opet Petrolcülük AŞ'ye (OPET) 'bayilik ilişkisini 5 yılın ötesine taşıyan kira stratejisi' dolayısıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı. OPET’e 131 milyon 308 bin 900 TL ceza kesilmesine karar verildi.

'Para Para Para!', 'Gönlüm Çok Zengin', 'Ne Haber' gibi şarkılarla adını duyuran şarkıcı ve oyuncu Rüçhan Çamay 94 yaşında hayata veda etti.

'Para Para Para!', 'Gönlüm Çok Zengin', 'Ne Haber' gibi şarkılarla adını duyuran şarkıcı ve oyuncu Rüçhan Çamay 94 yaşında hayata veda etti.

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran, Türk müziğine öncülük eden, sahneyle sinemayı ustalıkla harmanlayan değerli sanatçımız Rüçhan Çamay 94 yaşında hayata veda etti.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 9 Temmuz Çarşamba akşamı NTV canlı yayınına katıldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 9 Temmuz Çarşamba akşamı NTV canlı yayınına katıldı.

AKP’li Çelik, yayında meraklandıran bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü (12 Temmuz) tarihi açıklama yapacağını söyleyen Çelik’in bu ifadeleri akıllarda soru işareti bıraktı. Öte yandan AKP’nin resmi X hesabından ise “Son 2” yazılı paylaşım yapıldı.

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre Jennifer Lopez'in Türkiye konseri için geleceği Antalya'da kalacağı odanın detayları ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre Jennifer Lopez'in Türkiye konseri için geleceği Antalya'da kalacağı odanın detayları ortaya çıktı.

Hayranlarını heyecanlandıran konserin bilet fiyatlarının şaşkınlığı henüz atılamamışken mağara temalı suitin fotoğrafları kısa sürede gündeme yerleşti.

Mühendis Gökhan Atakan, 2006 yılında Sakarya’da “dereye düşerek” hayatını kaybetmişti.

Mühendis Gökhan Atakan, 2006 yılında Sakarya’da “dereye düşerek” hayatını kaybetmişti.

Olay bir zamanlar Müge Anlı’nın programına da konu olmuş ve Atakan’ın eşi doktor Yeliz O. ve sevgilisi doktor Erdal Bektaş geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı.

19 yıllık gizem nihayet çözüldü ve Yeliz O. ile Erdal Bektaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum’dan SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katılan Bektaş ise adliyeden firar etti.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaraya giren askerler metan gazı nedeniyle şehit düşmüştü.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaraya giren askerler metan gazı nedeniyle şehit düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, 12 askerin şehit düştüğü mağarada neler yaşandığını dakika dakika açıkladı.

Bakanlık, tüm askerlerin aynı anda ve gaz maskeleri olmaksızın mağaraya girdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

2010 yılında hayatımıza girmesinin ardından bir daha çıkmayan Behzat Ç, ekranların en sevilen polisiye yapımlarından biri oldu.

2010 yılında hayatımıza girmesinin ardından bir daha çıkmayan Behzat Ç, ekranların en sevilen polisiye yapımlarından biri oldu.

TV macerasının son bulmasının ardından dijitale taşınan hikayesiyle macerasını sürdüren Behzat Ç., HBO Max'te üçüncü sezonunu yayınlamaya hazırlanıyor. 

Dizinin yeni afişi hazırlandı, 3. sezonun yayın tarihi belli oldu! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. sezonu ne zaman, hangi platformda yayınlanacak sorularına cevap arıyorsanız detaylar içeriğimizde...

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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz’da sona erecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz’da sona erecek.

Dünya gazetesinden Mahmut Bülent Yıldırım'ın haberine göre ödeme yapmayanlar ise hacizle karşı karşıya gelecek. Öte yandan zamanında ödemeyenlere aylık yüzde 4.5 Gecikme Zammı uygulanacak.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, kariyerine hızlı bir giriş yaparak kısa sürede milyonların kalbini kazandı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, kariyerine hızlı bir giriş yaparak kısa sürede milyonların kalbini kazandı.

Doktor”, “Çakkıdı”, gibi hit şarkılarıyla yediden yetmişe herkesin favorisi haline gelen Doğulu, sahnedeki enerjisi ve özgün tarzıyla da kendine geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Doğulu'nun bir konserinde başına gelenleri anlattığı anlar dinleyenleri güldürdü.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yeni sponsorluk anlaşması için de çalışmalara başladığını duyurdu.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yeni sponsorluk anlaşması için de çalışmalara başladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği yazıda, Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu Chobani isimli firma ile stat ve forma sponsorluğu için görüşmelerin başladığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Müjde Uzman, bu kez rolüyle değil; evinin bahçesinde sokak kedilerini beslediği için başına gelen olayla gündemde!

Ünlü oyuncu Müjde Uzman, bu kez rolüyle değil; evinin bahçesinde sokak kedilerini beslediği için başına gelen olayla gündemde!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kedi maması koyduğu için kapısına zabıta ve veteriner ekiplerinin gönderildiğini açıklayan Uzman, yaşadığı duruma tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u hedef alan sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u hedef alan sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
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Türkiye temmuz ayıyla birlikte kavurucu günlere giriş yaptı.

Türkiye temmuz ayıyla birlikte kavurucu günlere giriş yaptı.

Günlerdir başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte termometreler adeta patladı! 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul yüksek sıcaklıkla kavrulurken 10 Temmuz Perşembe gününe serin bir giriş yaptı. Hava sıcaklıkların düşme eğilimi gösterip göstermeyeceği merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi.

Özellikle son yıllarda muhafazakar camiaya ait olduğu düşünülen davetiyelerde bir detay dikkat çekiyor.

Özellikle son yıllarda muhafazakar camiaya ait olduğu düşünülen davetiyelerde bir detay dikkat çekiyor.

Davetiye üzerine damadın ismi yazılırken gelinin ismi yazılmıyor ve 'zevcesi' ifadesi kullanılıyor. X'e geçtiğimiz yıldan bir davetiye düştü ve bu davetiye pek çok kişinin tepkisini çekti.

Türkiye’de transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Türkiye’de transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Beşiktaş’ın, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü’nün transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Orkun Kökçü transferinde Beşiktaş ile Benfica’nın anlaşmaya vardığını açıkladı. 

Ayrıca Beşiktaş Müzesi’nin Instagram hesabından cuma ve hafta sonu müze ile stadyum turunun olmayacağının açıklanması da sosyal medyada transfer heyacanını artırdı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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