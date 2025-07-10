10 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
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Bitcoin, 9 Temmuz’da tarihi zirvesine ulaşarak kripto para piyasalarında yeni bir dönüm noktasına imza attı.
Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde fenalaşarak yoğun bakıma alındı.
Rihanna, geçtiğimiz aylarda hayatının en acı haberlerinden birini aldı; babası Ronald Fenty’yi kaybett
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Meclis Genel Kurulu’nda en düşük emekli maaşına zam ve TSK Personel Kanunu’nda değişikliklerin görüşüldüğü toplantıda dikkat çeken anlar yaşandı.
Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu isminin sık sık anılmaya başlaması bir Instagram storysi ile başlamıştı.
Türk dizilerinin uluslararası başarısı hız kesmeden devam ediyor.
Rekabet Kurulu'ndan OPET'e şok ceza!
'Para Para Para!', 'Gönlüm Çok Zengin', 'Ne Haber' gibi şarkılarla adını duyuran şarkıcı ve oyuncu Rüçhan Çamay 94 yaşında hayata veda etti.
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 9 Temmuz Çarşamba akşamı NTV canlı yayınına katıldı.
Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre Jennifer Lopez'in Türkiye konseri için geleceği Antalya'da kalacağı odanın detayları ortaya çıktı.
Mühendis Gökhan Atakan, 2006 yılında Sakarya’da “dereye düşerek” hayatını kaybetmişti.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaraya giren askerler metan gazı nedeniyle şehit düşmüştü.
2010 yılında hayatımıza girmesinin ardından bir daha çıkmayan Behzat Ç, ekranların en sevilen polisiye yapımlarından biri oldu.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz’da sona erecek.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, kariyerine hızlı bir giriş yaparak kısa sürede milyonların kalbini kazandı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yeni sponsorluk anlaşması için de çalışmalara başladığını duyurdu.
Ünlü oyuncu Müjde Uzman, bu kez rolüyle değil; evinin bahçesinde sokak kedilerini beslediği için başına gelen olayla gündemde!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u hedef alan sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
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Türkiye temmuz ayıyla birlikte kavurucu günlere giriş yaptı.
Özellikle son yıllarda muhafazakar camiaya ait olduğu düşünülen davetiyelerde bir detay dikkat çekiyor.
Türkiye’de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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