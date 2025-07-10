"Para Para Para!" Şarkısıyla Tanınan Rüçhan Çamay 94 Yaşında Hayatını Kaybetti
'Para Para Para!', 'Gönlüm Çok Zengin', 'Ne Haber' gibi şarkılarla adını duyuran şarkıcı ve oyuncu Rüçhan Çamay 94 yaşında hayata veda etti. Acı haberi kızı sosyal medya hesabından duyurdu.
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Bir döneme şarkılarıyla damga vuran, Türk müziğine öncülük eden, sahneyle sinemayı ustalıkla harmanlayan değerli sanatçımız Rüçhan Çamay 94 yaşında hayata veda etti.
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Acı kaybın haberini, kızı Melike Demirağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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