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"Para Para Para!" Şarkısıyla Tanınan Rüçhan Çamay 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

"Para Para Para!" Şarkısıyla Tanınan Rüçhan Çamay 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2025 - 11:44

'Para Para Para!', 'Gönlüm Çok Zengin', 'Ne Haber' gibi şarkılarla adını duyuran şarkıcı ve oyuncu Rüçhan Çamay 94 yaşında hayata veda etti. Acı haberi kızı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Bir döneme şarkılarıyla damga vuran, Türk müziğine öncülük eden, sahneyle sinemayı ustalıkla harmanlayan değerli sanatçımız Rüçhan Çamay 94 yaşında hayata veda etti.

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran, Türk müziğine öncülük eden, sahneyle sinemayı ustalıkla harmanlayan değerli sanatçımız Rüçhan Çamay 94 yaşında hayata veda etti.

'Para Para Para!', 'Gönlüm Çok Zengin', 'Ne Haber' gibi parçalarla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı dönemin en değerli ses sanatçılarındandı.

Acı kaybın haberini, kızı Melike Demirağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Acı kaybın haberini, kızı Melike Demirağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

94 yaşında hayata veda eden Rühçan Çamay'a kızı “Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek” ifadeleriyle veda etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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