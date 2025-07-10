Beşiktaş Orkun Kökçü’yü Transfer Etti İddiası: Beşiktaş Müzesi Transfer Videosu İçin mi Kapandı?
Türkiye’de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş’ın, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü’nün transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Orkun Kökçü transferinde Beşiktaş ile Benfica’nın anlaşmaya vardığını açıkladı.
Ayrıca Beşiktaş Müzesi’nin Instagram hesabından cuma ve hafta sonu müze ile stadyum turunun olmayacağının açıklanması da sosyal medyada transfer heyacanını artırdı.
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Son yıllarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında rekabette geride kalan Beşiktaş bu sezon güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti.
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BJK Müzesi’nin paylaşımı da heyecanı artırdı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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