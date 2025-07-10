Beşiktaş Orkun Kökçü’yü Transfer Etti İddiası: Beşiktaş Müzesi Transfer Videosu İçin mi Kapandı?

Beşiktaş’ın transfer listesinde ilk sıradaki isim ise Orkun Kökçü oldu. Portekiz’e çıkarma yapan Beşiktaş’ın, Orkun transferinde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Orkun Kökçü’nün transferi için Beşiktaş ile Benfica’nın anlaştığını ve ödeme planı üzerinde görüşmelerin yapıldığını açıkladı.

Sabuncuoğlu sonrasında yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş’ın Benfica ile toplam 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını ve ödeme planının da önce 5 milyon euro, sonrasında ise 25 milyon euro olacağını iddia etti.