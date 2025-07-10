onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş Orkun Kökçü’yü Transfer Etti İddiası: Beşiktaş Müzesi Transfer Videosu İçin mi Kapandı?

Beşiktaş Orkun Kökçü’yü Transfer Etti İddiası: Beşiktaş Müzesi Transfer Videosu İçin mi Kapandı?

Beşiktaş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.07.2025 - 19:10

Türkiye’de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş’ın, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü’nün transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Orkun Kökçü transferinde Beşiktaş ile Benfica’nın anlaşmaya vardığını açıkladı. 

Ayrıca Beşiktaş Müzesi’nin Instagram hesabından cuma ve hafta sonu müze ile stadyum turunun olmayacağının açıklanması da sosyal medyada transfer heyacanını artırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında rekabette geride kalan Beşiktaş bu sezon güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti.

Son yıllarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında rekabette geride kalan Beşiktaş bu sezon güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti.

Beşiktaş’ın transfer listesinde ilk sıradaki isim ise Orkun Kökçü oldu. Portekiz’e çıkarma yapan Beşiktaş’ın, Orkun transferinde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Orkun Kökçü’nün transferi için Beşiktaş ile Benfica’nın anlaştığını ve ödeme planı üzerinde görüşmelerin yapıldığını açıkladı.

Sabuncuoğlu sonrasında yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş’ın Benfica ile toplam 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını ve ödeme planının da önce 5 milyon euro, sonrasında ise 25 milyon euro olacağını iddia etti.

BJK Müzesi’nin paylaşımı da heyecanı artırdı.

BJK Müzesi’nin paylaşımı da heyecanı artırdı.

Öte yandan Beşiktaş Müzesi’nin Instagram hesabından yapılan açıklama da taraftarları heyecanlandırdı. Açıklamaya göre müze ve stadyum turları cuma-cumartesi ve pazar günleri yapılamayacak.

Stadyumun kapalı olmasının sebebi olarak transfer videosu çekimleri olacağı iddia ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
4
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın