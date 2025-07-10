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Fenerbahçe’den KAP’a Açıklama: Chobani Firması ile Sponsorluk Görüşmeleri Başladı

Fenerbahçe’den KAP’a Açıklama: Chobani Firması ile Sponsorluk Görüşmeleri Başladı

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.07.2025 - 14:39

Fenerbahçe, Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği yazıda, Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu Chobani isimli firma ile stat ve forma sponsorluğu için görüşmelerin başladığını duyurdu.

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yeni sponsorluk anlaşması için de çalışmalara başladığını duyurdu.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yeni sponsorluk anlaşması için de çalışmalara başladığını duyurdu.

Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklamada, “Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır.” ifadeleri yer aldı.

Chobani firması kimin?

Chobani firması kimin?

Erzincan’dan ABD’ye göç eden ve yoğurt firması Chobani’yi kuran Hamdi Ulukaya, milyar doları bulan serveti ile dikkat çekiyor. 

Şirket son olarak, 900 milyon dolar bedel karşılığında ABD’deki kahve devi La Colombe’yi satın almıştı.

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Hamdi Ulukaya kimdir?

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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