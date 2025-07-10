Fenerbahçe’den KAP’a Açıklama: Chobani Firması ile Sponsorluk Görüşmeleri Başladı
Fenerbahçe, Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği yazıda, Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu Chobani isimli firma ile stat ve forma sponsorluğu için görüşmelerin başladığını duyurdu.
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yeni sponsorluk anlaşması için de çalışmalara başladığını duyurdu.
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Chobani firması kimin?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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