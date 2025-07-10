Bir Düğün Davetiyesinde Gelinin İsminin Sansürlenmesi Tartışma Yarattı
Özellikle son yıllarda muhafazakar camiaya ait olduğu düşünülen davetiyelerde bir detay dikkat çekiyor. Davetiye üzerine damadın ismi yazılırken gelinin ismi yazılmıyor ve 'zevcesi' ifadesi kullanılıyor. X'e geçtiğimiz yıldan bir davetiye düştü ve bu davetiye pek çok kişinin tepkisini çekti.
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Tartışma yaratan davetiye şöyle;
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Bazı tepkiler de şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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