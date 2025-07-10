Bir Vatandaş Dilan Polat'ın Şirketine Atanan Kayyumun Kalkması Hayrına Su Dağıttı
Geçtiğimiz gün kara para aklamayla yargılanan Dilan Engin Polat çiftinin şirketlerine atanan kayyum mahkeme tarafından kaldırıldı. Duruma haliyle en çok sevinen Polat ailesi oldu. Ancak tek sevinen şirketlerin sahibi değildi. Bir vatandaş bu olayın hayrına su dağıttı. X'te tartışmalar alev aldı.
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Şirketlerine yeniden kavuşan Polat ailesi kararın ardından adeta sevinçten havalara uçmuştu.
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Bir vatandaş ise bu olayın hayrına su dağıttı.
X kullanıcıları bu olayı konuştu...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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