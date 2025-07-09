Toplu Taşıma Araçlarında Ağlayanlar İçini Bu Kez de Twitter'a Döktü

Ağlamak da gülmek, sinirlenmek, keyiflenmek, şaşırmak gibi insan doğasında olan bir davranış. Hayatın tam da içinden bir durum. Ancak topluluk içinde ağlamak bazıları tarafından normal karşılanırken bazılarına göre de şaşkınlık yaratan bir durum. Bir X kullanıcısı da otobüste ağlayan insanlara şaşırdığını belirtince yorumlar peş peşe geldi.