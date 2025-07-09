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Toplu Taşıma Araçlarında Ağlayanlar İçini Bu Kez de Twitter'a Döktü

Toplu Taşıma Araçlarında Ağlayanlar İçini Bu Kez de Twitter'a Döktü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.07.2025 - 14:15

Ağlamak da gülmek, sinirlenmek, keyiflenmek, şaşırmak gibi insan doğasında olan bir davranış. Hayatın tam da içinden bir durum. Ancak topluluk içinde ağlamak bazıları tarafından normal karşılanırken bazılarına göre de şaşkınlık yaratan bir durum. Bir X kullanıcısı da otobüste ağlayan insanlara şaşırdığını belirtince yorumlar peş peşe geldi.

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Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Tabii bu paylaşım çokça konuşuldu.

Tabii bu paylaşım çokça konuşuldu.
twitter.com

Yaşayanlar da anlattı...

Yaşayanlar da anlattı...
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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