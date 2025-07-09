Toplu Taşıma Araçlarında Ağlayanlar İçini Bu Kez de Twitter'a Döktü
Ağlamak da gülmek, sinirlenmek, keyiflenmek, şaşırmak gibi insan doğasında olan bir davranış. Hayatın tam da içinden bir durum. Ancak topluluk içinde ağlamak bazıları tarafından normal karşılanırken bazılarına göre de şaşkınlık yaratan bir durum. Bir X kullanıcısı da otobüste ağlayan insanlara şaşırdığını belirtince yorumlar peş peşe geldi.
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Paylaşım şöyleydi;
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Tabii bu paylaşım çokça konuşuldu.
Yaşayanlar da anlattı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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