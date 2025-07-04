Gördükleri En İyi Akademik Makale Başlıklarını Paylaşarak Ufkumuzu Açan Kişiler
Tez yazmak uzun ve zahmetli bir iş ama pek çok kişiye göre tez yazmanın en çetrefilli yanı konu bulmak ve bu konuyu dikkat çekici bir başlıkla heyete sunmak... Tabii pek çok çalışma olunca özgün bir tez yazabilmek için oldukça ilginç konular seçilebiliyor. Bakalım X timeline'ının hafızasında kalan efsane makale başlıkları neler?
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Soru şöyleydi...
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Pek çok yanıt geldi;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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