Gördükleri En İyi Akademik Makale Başlıklarını Paylaşarak Ufkumuzu Açan Kişiler

Tez yazmak uzun ve zahmetli bir iş ama pek çok kişiye göre tez yazmanın en çetrefilli yanı konu bulmak ve bu konuyu dikkat çekici bir başlıkla heyete sunmak... Tabii pek çok çalışma olunca özgün bir tez yazabilmek için oldukça ilginç konular seçilebiliyor. Bakalım X timeline'ının hafızasında kalan efsane makale başlıkları neler?