4 Yıllık Zorunlu Lise Eğitiminin 2 Yıla Düşeceği İddialarına Tepkiler Gecikmedi
Geçtiğimiz günlerde 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşeceği iddiaları gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin iddiaları tam olarak kabul etmese de reddettiği de söylenemez. Durumun değerlendirileceğini belirten Tekin'in sözleri bu değişikliğin ciddi olduğu şeklinde yorumlandı. Ancak sosyal medyada bu duruma tepkiler gecikmedi.
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Bakan Tekin zorunlu sürenin düşeceği iddialarını şöyle yanıtlamıştı.
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Tekin TRT Haber'e konuk olduğu yayında da farklı formüllerden bahsetti.
Ancak bu çalışmalara tepkiler de var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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