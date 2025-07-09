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4 Yıllık Zorunlu Lise Eğitiminin 2 Yıla Düşeceği İddialarına Tepkiler Gecikmedi

4 Yıllık Zorunlu Lise Eğitiminin 2 Yıla Düşeceği İddialarına Tepkiler Gecikmedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.07.2025 - 15:44

Geçtiğimiz günlerde 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşeceği iddiaları gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin iddiaları tam olarak kabul etmese de reddettiği de söylenemez. Durumun değerlendirileceğini belirten Tekin'in sözleri bu değişikliğin ciddi olduğu şeklinde yorumlandı. Ancak sosyal medyada bu duruma tepkiler gecikmedi.

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Bakan Tekin zorunlu sürenin düşeceği iddialarını şöyle yanıtlamıştı.

Bakan Tekin zorunlu sürenin düşeceği iddialarını şöyle yanıtlamıştı.

Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz, raporları okuyoruz. Bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız'

Tekin TRT Haber'e konuk olduğu yayında da farklı formüllerden bahsetti.

Tekin TRT Haber'e konuk olduğu yayında da farklı formüllerden bahsetti.

Sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün nitelikli eleman bulamama sorunu olduğunu dile getirdi.

Ancak bu çalışmalara tepkiler de var.

Ancak bu çalışmalara tepkiler de var.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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