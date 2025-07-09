4 Yıllık Lise Eğitimi 2 Yıla Düşürülecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Açıklama Geldi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesi hakkında, 'Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz' dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Kamuoyu olarak böyle bir talebim yok. Sövülmek hoşunuza mı gidiyor ne bu ya. Bunun konuşulması bile zuldür. Yapmanız gereken liseleri sizden önceki durumuna ... Devamını Gör
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Özel okullar izin vermez o işe. Okul yıllarıyla oynayıp duracağınıza şu eğitim sistemini ezbercilikten çıkartıp, pratik bilgi ve pratik zekanın ön plana çıkt... Devamını Gör