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4 Yıllık Lise Eğitimi 2 Yıla Düşürülecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Açıklama Geldi

4 Yıllık Lise Eğitimi 2 Yıla Düşürülecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 12:48 Son Güncelleme: 09.07.2025 - 12:53

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesi hakkında, 'Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz' dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusuna cevap veren Tekin, 'Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz, raporları okuyoruz. Bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Emel

Kamuoyu olarak böyle bir talebim yok. Sövülmek hoşunuza mı gidiyor ne bu ya. Bunun konuşulması bile zuldür. Yapmanız gereken liseleri sizden önceki durumuna ... Devamını Gör

Bozkurt

Kamuoyu dediği meczuplar. Aklı selim Türk vatandaşları değil.

Bozkurt

AKP'nin eğitimde reformu eğitimsizlik. Gerçi hazırladığınız bomboş müfredatı görmelerindense okumamaları daha hayırlı olur.

Söyledim gitti

Özel okullar izin vermez o işe. Okul yıllarıyla oynayıp duracağınıza şu eğitim sistemini ezbercilikten çıkartıp, pratik bilgi ve pratik zekanın ön plana çıkt... Devamını Gör