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Erkeklerin Üzüldüğü Şeyleri Merak Eden Kullanıcıya Yanıt Erkeklerden Geldi

Erkeklerin Üzüldüğü Şeyleri Merak Eden Kullanıcıya Yanıt Erkeklerden Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.07.2025 - 16:20

Erkeklerin kadınlara göre daha az duygusal olduğu ve üzülmediği önyargısı hemen hemen her yerde karşımıza çıkan bir olgu. Bir X kullanıcısı da bunu merak etti ve takipçilerine sordu. Pek çok videolu ve görselli yanıt geldi...

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Soru şöyleydi;

Soru şöyleydi;
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Yanıtlar da bir o kadar hüzünlüydü...

Futbol bu işin olmazsa olmazı...

Hele bilet kalmadıysa...

Hele bilet kalmadıysa...
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Keklikler de son günlerin popüler konularından...

Keklikler de son günlerin popüler konularından...
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Bazıları da mesajlarını paylaştı.

Bazıları da mesajlarını paylaştı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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maestro__

Üzülmek denince neden kadınlar ilk akıla geliyor ki? erkeklerde gayet doğal bir şekilde üzülür ve belli eder yani taşmıyız...

Turgut Güler

Mağdur olmuş, yaralanmış, aç susuz kalmış bi hayvan görünce vicdanım bükülür, bunlar dışında hiç bişeye üzülemem

maestro__

Gamsız Recep İvedik fotoğrafı da çok manidar olmuş 😂