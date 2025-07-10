Oktay Saral'ın Bakan Ersoy'a Yazdıklarına AKP'li Milletvekilinden "Kim Yazdırdı?" Tepkisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u hedef alan sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu çıkışa, AKP'nin eski milletvekili Selim Gültekin’den sert bir karşılık geldi. Gültekin, Saral’ın bakanla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali için eleştirmişti.
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Saral'ın söz konusu paylaşımı bu şekildeydi:
Mehmet Metiner'in de Saral'a destek vermesi sonrası Niğde'nin eski AKP milletvekili Selim Gültekin'den dikkat çekici bir cevap geldi fotoğraflı olarak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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dava diyorlar hala ya. sizin davanız yeşil dolarlar davası ancak
şu sadık bakanlara bi bakabilccenmi be patron. durduk yere birbirlerine giriyorlar... hep cehape yüzünden:) ama ak millet büyük resmi görüyor(!) 🥸
12 şehit diyo Apoyla masadalar, Gazzedeki çocuklar diyo damat başta olmak üzere israille sürekli ticaret halindeler...HADİ ÜLEN gidin koyunlarınızı kandırın,... Devamını Gör
İşin komiği sürüyü kandırmayı başarıyor olmaları