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Oktay Saral'ın Bakan Ersoy'a Yazdıklarına AKP'li Milletvekilinden "Kim Yazdırdı?" Tepkisi

Oktay Saral'ın Bakan Ersoy'a Yazdıklarına AKP'li Milletvekilinden "Kim Yazdırdı?" Tepkisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 15:20

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u hedef alan sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu çıkışa, AKP'nin eski milletvekili Selim Gültekin’den sert bir karşılık geldi. Gültekin, Saral’ın bakanla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı. 

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali için eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali için eleştirmişti.

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, Oktay Saral ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında Trabzon’la ilgili bir konu nedeniyle yeniden gerilim yaşandı. Bakan Ersoy’un Trabzon’a dair bir talebi reddetmesi ve uygun bulmaması üzerine Saral, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi.

Saral, Ersoy'a Gazze'deki çocukları ve 12 askerin şehit oluşunu hatırlatarak 'Hiç mi vicdanın sızlamadı' demişti.

Saral'ın söz konusu paylaşımı bu şekildeydi:

Saral'ın söz konusu paylaşımı bu şekildeydi:

Mehmet Metiner'in de Saral'a destek vermesi sonrası Niğde'nin eski AKP milletvekili Selim Gültekin'den dikkat çekici bir cevap geldi fotoğraflı olarak.

Mehmet Metiner'in de Saral'a destek vermesi sonrası Niğde'nin eski AKP milletvekili Selim Gültekin'den dikkat çekici bir cevap geldi fotoğraflı olarak.

Mehmet Metiner, Saral'ın tweetini alıntılayarak, 'Benim yiğit kardeşim. İyi ki varsın' yazmıştı. Bunun üzerine Selim Gültekin, Saral ve Ersoy'un yan yana göründüğü fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri not düştü: 

'Niye var?

İşi düştüğünde Bakan beyi makamında yakın zamanda ziyaret eden birisi kafasındakileri yüz yüze istişare etmek varken neden tweet atar ki…

Bu davada ki yiğitlik anlayışı günlük değil ömürlük olmalı!

Öyle ki Cumhurbaşkanımıza sadakat bunu gerektirir…'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ahmetpamukupaagl

dava diyorlar hala ya. sizin davanız yeşil dolarlar davası ancak

swordfish

şu sadık bakanlara bi bakabilccenmi be patron. durduk yere birbirlerine giriyorlar... hep cehape yüzünden:) ama ak millet büyük resmi görüyor(!) 🥸

deniz

12 şehit diyo Apoyla masadalar, Gazzedeki çocuklar diyo damat başta olmak üzere israille sürekli ticaret halindeler...HADİ ÜLEN gidin koyunlarınızı kandırın,... Devamını Gör

o. k.

İşin komiği sürüyü kandırmayı başarıyor olmaları