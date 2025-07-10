Oktay Saral'ın Bakan Ersoy'a Yazdıklarına AKP'li Milletvekilinden "Kim Yazdırdı?" Tepkisi

Mehmet Metiner, Saral'ın tweetini alıntılayarak, 'Benim yiğit kardeşim. İyi ki varsın' yazmıştı. Bunun üzerine Selim Gültekin, Saral ve Ersoy'un yan yana göründüğü fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri not düştü:

'Niye var?

İşi düştüğünde Bakan beyi makamında yakın zamanda ziyaret eden birisi kafasındakileri yüz yüze istişare etmek varken neden tweet atar ki…

Bu davada ki yiğitlik anlayışı günlük değil ömürlük olmalı!

Öyle ki Cumhurbaşkanımıza sadakat bunu gerektirir…'