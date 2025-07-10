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Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu: Bedelli Askerlik Başvuruları Başladı

Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu: Bedelli Askerlik Başvuruları Başladı

Bedelli Askerlik
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.07.2025 - 13:57

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında 2025 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin 280 bin 850 lira 64 kuruş olacağı açıklandı.

Bedelli askerlik başvuruları ise 8 Temmuz itibariyle başladı.

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Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 2025’in ikinci yarısında uygulanacak ÖTV zamları da belli olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 2025’in ikinci yarısında uygulanacak ÖTV zamları da belli olmuştu.

Memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 15,57 zam gelmiş, belirlenen ÖTV oranı ile birlikte sigara, akaryakıt ve alkole de zamlar gelmişti.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2025’in ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücretini de açıkladı.

Yeni bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 liraya yükseldi.

Yeni bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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