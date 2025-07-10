Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu: Bedelli Askerlik Başvuruları Başladı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında 2025 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin 280 bin 850 lira 64 kuruş olacağı açıklandı.
Bedelli askerlik başvuruları ise 8 Temmuz itibariyle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 2025’in ikinci yarısında uygulanacak ÖTV zamları da belli olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 liraya yükseldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın