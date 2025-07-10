MSB’den 12 Şehit Açıklaması: Mağarada Neler Yaşandığı Ortaya Çıktı
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaraya giren askerler metan gazı nedeniyle şehit düşmüştü. Milli Savunma Bakanlığı, 12 askerin şehit düştüğü mağarada neler yaşandığını dakika dakika açıkladı.
Bakanlık, tüm askerlerin aynı anda ve gaz maskeleri olmaksızın mağaraya girdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
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12 askerimizin metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşmesi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
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“Mağarada ikinci kat daha olduğu tespit edilmiştir”
“AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumundan destek talep edilmiştir”
“Personelimizin tamamının aynı anda mağara girdiği ve gaz maskelerinin olmadığı iddiaları asılsız”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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