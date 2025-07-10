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MSB’den 12 Şehit Açıklaması: Mağarada Neler Yaşandığı Ortaya Çıktı

MSB’den 12 Şehit Açıklaması: Mağarada Neler Yaşandığı Ortaya Çıktı

Milli Savunma Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.07.2025 - 13:20

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaraya giren askerler metan gazı nedeniyle şehit düşmüştü. Milli Savunma Bakanlığı, 12 askerin şehit düştüğü mağarada neler yaşandığını dakika dakika açıkladı.

Bakanlık, tüm askerlerin aynı anda ve gaz maskeleri olmaksızın mağaraya girdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

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12 askerimizin metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşmesi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

12 askerimizin metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşmesi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

Irak’ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan Pençe Serisi Harekatlar kapsamında toplam 3 bin 765 mağara/sığınağın tespit, arama ve imhası başarıyla gerçekleştirilmiş ve bugüne kadar yaşanan bu olay dışında herhangi bir gazdan etkilenme olayı yaşanmamıştır. Ayrıca; harekat alanlarında mağara, sığınak ve tünel tespit ve imha faaliyetlerimiz devam ederken diğer taraftan da aziz naaşlarına ulaşılamayan şehitlerimizin naaşlarını arama çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür. Bu kapsamda; 3 Kasım 2022’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşına 29 Ocak 2025’te, 7 Temmuz 2022’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in naaşına 26 Mart 2025’te ulaşılmıştır. 28 Mayıs 2022’de Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama çalışmaları ise ilk andan itibaren devam etmektedir.

“Mağarada ikinci kat daha olduğu tespit edilmiştir”

“Mağarada ikinci kat daha olduğu tespit edilmiştir”

“Olayın gerçekleştiği 852 rakımlı tepedeki mağara; 23-24 Haziran 2024’te terör örgütü mensuplarından temizlenerek mağaranın tüm giriş ve mazgalları kapatılmıştır. Aziz şehidimizin naaşını arama faaliyetine, alınan duyum üzerine 1 Temmuz 2025’ten itibaren 852 rakımlı tepedeki mağarada devam edilmiştir. Bahse konu mağarada 1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti icra edilmiş, basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğu tespit edilmiştir.

Olayın yaşandığı 6 Temmuz’da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapılmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 3 grup halinde (6 artı 4 artı 2) aralıklarla toplam 12 personelimiz ile mağaraya girilmiştir. Bir gün önce tespit edilen ikinci katın arama tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen unsurlarımızda sendeleme ve bayılmaların olması üzerine en arkadaki irtibat ve emniyet timi (2 kişi) dışarı çıkarak yardım istemiştir. Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girmiş, girenlerin bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar olmuştur. Ardından, dışarda bulunan 12 personelimiz ikişerli gruplar halinde mağaraya girmiş, gazdan etkilenen personeli dışarıya çıkarmaya çalışmıştır. En önde bulunan 7 silah arkadaşımız hariç gazdan etkilenen tüm personelimiz, arama tarama faaliyetinde görevli personelimizin fedakarlığıyla dışarı çıkarılmış ve derhal hava yolu ile hastaneye sevk edilmiş, tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'

“AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumundan destek talep edilmiştir”

“AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumundan destek talep edilmiştir”

“İlk defa karşılaşılan bir durum olması nedeniyle AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı uzman arama kurtarma ekiplerinden destek talep edilmiştir. Uzman ekipler tarafından yapılan ölçümlerde mağara içerisinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlanmış, oksijen oranının yüzde 19’a düştüğünün tespit edilmesi üzerine mağaraya fanlarla oksijen basılmıştır. Oksijen seviyesinin yüzde 60’a çıkarılması sonrası mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekipleri tarafından şehit olan 7 kahraman silah arkadaşımızın naaşına ulaşılmıştır. Şehitlerimizin tahliyesinde gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle AFAD, UMKE ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu personeline bir kez daha teşekkür ederiz.”

“Personelimizin tamamının aynı anda mağara girdiği ve gaz maskelerinin olmadığı iddiaları asılsız”

“Personelimizin tamamının aynı anda mağara girdiği ve gaz maskelerinin olmadığı iddiaları asılsız”

'Basında ve sosyal medyada yer alan; gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.

Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bahse konu olayla ilgili derhal başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmekte; mağara içerisinde bulunan karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarının kaynağının tespitine insansız sistemlerin kullanılması da dahil devam edilmektedir.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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