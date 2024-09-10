Ünlü Oyuncunun Güldür Güldür'e Vedasından Şerbo'da Görkem İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Ünlü Oyuncunun Güldür Güldür'e Vedasından Şerbo'da Görkem İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
10 Eylül Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasının ardından köye 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili gazeteci Ferit Demir'den şok bir iddia daha geldi. İddiaya göre Narin, 15.15'te Kuran kursundan çıkıp eve döndükten sonra öldürülmüş.
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2. Televizyon ekranlarının en uzun soluklu eğlence programlarından biri olan Güldür Güldür Show'dan gelen haber bu kez güldürmedi. Uzun yıllardır programda olan ünlü oyunculardan biri programdan ayrıldığını açıkladı.
3. İkinci bölümüyle ekrana gelen Bir Gece Masalı'nda Canfeza'ya aşık olmasına rağmen nikahında şahit olan Mahir'in yeni bölüm fragmanında Canfeza'yı kaçırdığı görüldü. Dengesizliği gözden kaçmayan Mahir'in bu davranışlarının sebebi ne?
4. Kızılcık Şerbeti'ne girdiği günden beri Ferhunde'yi aratmayan Görkem, ikinci sezonun sonunda camdan düşmüştü. Yeni sezonun kadrosunda da yer aldığı için ölmediğini düşündüğümüz karakterle ilgili Twitter'da ilginç bir iddia ortaya atıldı.
5. Kaybolmasının üstünden geçen 19. günde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesi tüm ülkeyi derinden sarsmıştı. Bu acı kaybın ardından yayına katılan AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu Narin'in ailesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tepki çeken açıklamaların ardından Ensarioğlu'nun soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
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6. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Narin'le ilgili gelişmeleri Vazgeçme programında aktaran Didem Arslan Yılmaz, dünkü yayınında haber kaynağının Narin'in annesi ve amcası arasında ilişki olduğunu ve küçük kızın onları uygunsuz yakaladığı için öldürüldüğünü söylediğini belirtmişti. Bu haberin ardından Gülben Ergen'in, haber kaynağını sorgulaması üzerine ünlü gazeteci canlı yayında sert çıktı.
7. Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, geçtiğimiz sezonun sonunda gündeme bomba gibi düşen bir video yayınlamıştı. Yorgunluğunu dile getirdiği videonun ardından da diziye veda eden Uzman'la ilgili geçtiğimiz günlerde yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama gelmişti. Yapımcının "Problem yaşadık" dediği Müjde Uzman'ın bir takipçisine yaptığı yorum yeniden gündem oldu.
8. 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine duyulan öfke ve üzüntü giderek artıyor. Soruşturmayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ederken gazeteci Rojda Altıntaş'ın Elips Haber'e söyledikleri aileye duyulan şüphenin nasıl arttığını gözler önüne serdi.
9. Kızıl Goncalar ikinci sezonu ilk bölümüyle 30 Eylül'de NOW TV'de yayınlanacak. Şimdilerde çekimde olan ekipten Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk paylaşım geldi.
10. MasterChef Türkiye yarışmacıları sosyal medya hesaplarından sık sık MasterChef eviyle alakalı paylaşımlar yaparken yarışmacılardan Kerem, evdeki sabah rutinini paylaştı.
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11. 8 yaşındaki Narin'in son yolculuğuna uğurlarken tabutuna gelinlik koyulması tepki çekmişti. Gazeteci Özlem Gürses takipçisinden gelen bir mesajı yayınladı. "Bu bizim geleneğimiz" diyenleri sert eleştirdi.
12. Didem Arslan Yılmaz’la programında aylardır işlenen 15 yaşındaki Şükür Türkan cinayetinde herhangi bir gelişme yok. Ancak anne ve baba programa katıldıktan sonra sırayla sevgili buldular. Didem Arslan geçtiğimiz günlerde anne Fatma'nın sevgilisi ile fotoğraflarını ortaya çıkardı.
13. Kızılcık Şerbeti'nde ilk sezon ile ikinci sezon arasındaki farklılıkları izleyici fark etti. "Neden bu kadar entrika dönüyor? ilk sezon daha iyiydi!" diye tepki gösterenlere yapımcı yanıt verdi.
14. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında muhabir olarak çalışan Caner Toygar eşiyle beraber dün (9 Eylül) canlı yayındaydı. Eşinin hamile olduğu bilinen Caner'in cinsiyet partisini Esra Erol canlı yayında yaptı.
15. tv100 sunucusu Oya Çebi dün akşamki yayınında Narin ile ilgili gelişmeleri aktardı. Ancak gündemde şehit haberleri de vardı. Çebi'nin "Mecburen onları da aktarmak zorundayız" demesi sosyal medyada polemik yarattı.
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16. MasterChef Türkiye yarışmacısı Nevzat, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Nevzat'ın o hali beğeni rekoru kırarken bebekliğinin yarışmacı arkadaşlarından birine olan benzerliği şoke etti.
17. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru KPSS'ye hazırlanan kullanıcıları çileden çıkardı. Sosyal medyada herkesi güldüren bir isyan başladı.
18. MasterChef'in ikinci haftasında olaylı yarışmacı Deniz'e veda etmiştik. Deniz, aşağıda yarışan arkadaşlarına "Cacık bunlar" demişti. Yarışmacılardan evinde oturan Deniz'e kapak gibi gönderme geldi.
19. Esra Erol'un programına katılıp eşi ve ailesi tarafından evden atıldığını açıklayan Cemile, o dönem verdiği tepkilerle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Cemile, aylar sonra TikTok'ta karşımıza çıktı.
20. MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya girmek için her hafta kıyasıya mücadele yaşanırken, dün akşam (9 Eylül) son yarış gerçekleşti ve ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu.
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21. Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Narin'in vefat haberinin ardından bültenin başlangıcında dokunaklı bir konuşma yaptı. Yanı sıra ana haber başlangıcında ağıt yakılması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
22. Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti gibi reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu. Turgut, Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ı nasıl keşfettiğini anlattı.
23. NOW'ın son bombası Kızıl Goncalar televizyonda öyle bir ses getirdi ki Pazartesi akşamları yalnızca Cüneyd konuşur olduk. 2. sezonu için hazırlıklara başlanan Kızıl Goncalar'da oyuncular setten görseller paylaşırlarken sosyal medyaya düşen simsiyah fotoğraf "Vahit sıkı yönetim getirmiş" dedirtti.
24. Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla bangır bangır bir geri dönüşe hazırlanırken Birsen Altuntaş, sezon finalinin en sürpriz ismi Giray ve Doğa'nın yeni sezonda aldığı kararı açıkladı.
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