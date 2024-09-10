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Bir Devrin Sonu Geldi: Ünlü Oyuncu Güldür Güldür Show'dan Ayrıldığını Açıkladı!

Bir Devrin Sonu Geldi: Ünlü Oyuncu Güldür Güldür Show'dan Ayrıldığını Açıkladı!

Güldür Güldür
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 01:33

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu eğlence programlarından biri olan Güldür Güldür Show'dan gelen haber bu kez güldürmedi. Uzun yıllardır programda olan ünlü oyunculardan biri programdan ayrıldığını açıkladı.

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Televizyon ekranlarının en çok sevilen komedi programlarından biri olan Güldür Güldür Show, yeni sezonuyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Televizyon ekranlarının en çok sevilen komedi programlarından biri olan Güldür Güldür Show, yeni sezonuyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Her bölümüyle kahkahaya boğan programdan bu kez ne yazık ki pek de güldürecek bir haber gelmedi.

Her bölümüyle kahkahaya boğan programdan bu kez ne yazık ki pek de güldürecek bir haber gelmedi.

Çünkü ne yazık ki programın sevilen isimlerinden biri programa veda ettiğini açıkladı!

Çünkü ne yazık ki programın sevilen isimlerinden biri programa veda ettiğini açıkladı!

Ünlü oyuncu Alper Kul, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla programa veda ettiğini açıkladı!

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