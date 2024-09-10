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Cinayetle İlgili Şok İddia: Narin Kuran Kursundan Döndükten Sonra Evde mi Öldürüldü?

Cinayetle İlgili Şok İddia: Narin Kuran Kursundan Döndükten Sonra Evde mi Öldürüldü?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 02:05

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasının ardından köye 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili gazeteci Ferit Demir'den şok bir iddia daha geldi. İddiaya göre Narin, 15.15'te Kuran kursundan çıkıp eve döndükten sonra öldürülmüş.

Kaynak: Halk TV

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasının ardından geçen 19. günde köye 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasının ardından geçen 19. günde köye 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Cansız bedeninin bulunmasının ardından 24 kişi gözaltına alınmış ve amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Cansız bedeninin bulunmasının ardından 24 kişi gözaltına alınmış ve amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili gazeteci Ferit Demir'den şok bir iddia daha geldi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili gazeteci Ferit Demir'den şok bir iddia daha geldi.

Ferit Demir, 15.15'te Kuran kursundan çıkan Narin'i ilerleyen saatlerde gördüğünü iddia eden görgü tanıklarının yalan söylemiş olabileceğini belirtti.

Ferit Demir, 15.15'te Kuran kursundan çıkan Narin'i ilerleyen saatlerde gördüğünü iddia eden görgü tanıklarının yalan söylemiş olabileceğini belirtti.

Halk TV'de yayınlanan habere göre Narin 15.15'te Kuran kursundan çıkmasının ardından eve dönmüş, "görmemesi gereken bir şeyleri görmüş" ve bu sebeple öldürülmüş.

Halk TV'de yayınlanan habere göre Narin 15.15'te Kuran kursundan çıkmasının ardından eve dönmüş, "görmemesi gereken bir şeyleri görmüş" ve bu sebeple öldürülmüş.
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