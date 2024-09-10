Cinayetle İlgili Şok İddia: Narin Kuran Kursundan Döndükten Sonra Evde mi Öldürüldü?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasının ardından köye 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili gazeteci Ferit Demir'den şok bir iddia daha geldi. İddiaya göre Narin, 15.15'te Kuran kursundan çıkıp eve döndükten sonra öldürülmüş.

Kaynak: Halk TV