Gözaltına Alınan Narin'in Babası Arif Güran Serbest Bırakıldı!
Gözaltına Alınan Narin'in Babası Arif Güran Serbest Bırakıldı!
8 yaşındaki Narin Güran'ın, kaybolmasının üstünden geçen 19 günün ardından cansız bedenine ulaşılmıştı. Öldürüldüğünün netleşmesinin ardından 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki kişilerden serbest bırakılan ilk isim baba Arif Güran oldu.
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Tüm Türkiye'yi yasa boğan cinayette gözaltına alınan kişilerin çoğunun aile ve akrabalardan oluşması öfkeyi artırmıştı.
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Narin'in otopsisinin yapılmasının ardından cenazesi komşu köyden kaldırılmış ve gözaltındaki anne ile babanın cenazeye katılmasına izin verilmemişti.
Gözaltında tutulan isimlerden biri olan baba Arif Güran, Narin'in defnedilmesinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
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