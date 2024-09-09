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WhatsApp Narin'in Amcasının Silinen Mesajlarını Türkiye'ye İletecek!

WhatsApp Narin'in Amcasının Silinen Mesajlarını Türkiye'ye İletecek!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 21:22

19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde, amca Salim Güran'ın silinen WhatsApp mesajları kilit bir noktada yer alıyordu. Gazeteci Ferit Demir'in açıklamasına göre WhatsApp, silinen mesajları Türkiye'ye iletecek.

Kaynak: Halk TV

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8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşılmış ve cinayetin ortaya çıkmasının ardından 24 kişi gözaltına alınmıştı.

8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşılmış ve cinayetin ortaya çıkmasının ardından 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki şüphelilerden birinin itirafıyla birlikte, Narin'in amcası ve aynı zamanda köyün muhtarı olan Salim Güran baş şüpheli konuma gelmişti.

Gözaltındaki şüphelilerden birinin itirafıyla birlikte, Narin'in amcası ve aynı zamanda köyün muhtarı olan Salim Güran baş şüpheli konuma gelmişti.

Soruşturmada Salim Güran'ın silinen WhatsApp mesajları önemli bir yer tutuyordu.

Soruşturmada Salim Güran'ın silinen WhatsApp mesajları önemli bir yer tutuyordu.

Gazeteci Özlem Gürses, dün META'dan verilerin istendiğini açıklamıştı.

Gazeteci Ferit Demir'in iddiasına göre WhatsApp mesajları Türkiye'ye iletecek.

Gazeteci Ferit Demir'in iddiasına göre WhatsApp mesajları Türkiye'ye iletecek.

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