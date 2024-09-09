WhatsApp Narin'in Amcasının Silinen Mesajlarını Türkiye'ye İletecek!
WhatsApp Narin'in Amcasının Silinen Mesajlarını Türkiye'ye İletecek!
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8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşılmış ve cinayetin ortaya çıkmasının ardından 24 kişi gözaltına alınmıştı.
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Gözaltındaki şüphelilerden birinin itirafıyla birlikte, Narin'in amcası ve aynı zamanda köyün muhtarı olan Salim Güran baş şüpheli konuma gelmişti.
Soruşturmada Salim Güran'ın silinen WhatsApp mesajları önemli bir yer tutuyordu.
Gazeteci Ferit Demir'in iddiasına göre WhatsApp mesajları Türkiye'ye iletecek.
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