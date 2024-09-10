Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Tarih Sorusu KPSS'cileri Çileden Çıkardı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Tarih Sorusu KPSS'cileri Çileden Çıkardı!
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru KPSS'ye hazırlanan kullanıcıları çileden çıkardı. Sosyal medyada herkesi güldüren bir isyan başladı.
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Kim Milyoner Olmak İster yarışması Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ilk kez ATV ekranlarındaydı. İlk bölüm oldukça heyecanlı geçti.
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Yarışmaya katılan bir yarışmacıya tarih bilgisi içeren bir soru soruldu. "Yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek padişah kimdir?" sorusu KPSS çalışanları çileden çıkardı.
Çünkü yarışmacı soruya yanıt veremedi. "Oysa biz 'Elinde valiz, Abdülaziz' diye ezberledik" diyen KPSS'ciler herkesi güldürdü.
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