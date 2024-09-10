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MasterChef'ten Elenen Deniz'e Yarışmacılarından Kapak Gibi Gönderme!

MasterChef'ten Elenen Deniz'e Yarışmacılarından Kapak Gibi Gönderme!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 11:37

MasterChef'in ikinci haftasında olaylı yarışmacı Deniz'e veda etmiştik. Deniz, aşağıda yarışan arkadaşlarına 'Cacık bunlar' demişti. Yarışmacılardan evinde oturan Deniz'e kapak gibi gönderme geldi.

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MasterChef'in olaylı yarışmacısı Deniz, ilk haftalarda hepimizi ekran karşısında sinir etmişti. Arkadaşlarına davranışları ve şeflere tavırları ile sinirlerimizi zıplatan Deniz elendi.

MasterChef'in olaylı yarışmacısı Deniz, ilk haftalarda hepimizi ekran karşısında sinir etmişti. Arkadaşlarına davranışları ve şeflere tavırları ile sinirlerimizi zıplatan Deniz elendi.

Yarışmanın ikinci haftasında elenen Deniz, o dönem yarışmacı arkadaşları mücadele verirken "Cacık bunlar" diyerek tepki toplamıştı.

Yarışmanın ikinci haftasında elenen Deniz, o dönem yarışmacı arkadaşları mücadele verirken "Cacık bunlar" diyerek tepki toplamıştı.

O anları hatırlayalım...

Eski bölümleri izleyen yarışmacılar Deniz'in bu sözlerini unutmadı. Kendilerine "Cacık" diyen Deniz'e ders verdiler.

Eski bölümleri izleyen yarışmacılar Deniz'in bu sözlerini unutmadı. Kendilerine "Cacık" diyen Deniz'e ders verdiler.

Yarışmayı artık evinden izleyen Deniz'e el sallayıp kendilerine "Cacık team" ismini koyan yarışmacılardan kapak gibi yanıt geldi.

Yarışmayı artık evinden izleyen Deniz'e el sallayıp kendilerine "Cacık team" ismini koyan yarışmacılardan kapak gibi yanıt geldi.
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