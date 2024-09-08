Kenan İmirzalioğlu Gitti, Oktay Kaynarca Geldi: Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Tanıtımı Dillere Düştü!
Kenan İmirzalioğlu Gitti, Oktay Kaynarca Geldi: Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Tanıtımı Dillere Düştü!
ATV'nin ünlü yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalioğlu'nun ardından Oktay Kaynarca oldu. Kaynarca'nın oynadığı programın yeni tanıtım videosu sosyal medyada kullanıcıların diline düştü.
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Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" Kenan Işık'ın ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana geliyordu.
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Ancak ünlü oyuncu uzun bir yolculuğun ardından programın sunuculuğunu bıraktığını açıklamıştı. İmirzalioğlu'nun yerine ise Oktay Kaynarca geldi.
Oktay Kaynarca'nın Milyoner'in yeni sunucusu olmasının ardından sezon başlarken ilk tanıtım videosu geldi. Kaynarca'nın oynadığı tanıtım videosu kullanıcıların diline düştü.
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